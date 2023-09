Bútora:Zavedenie nového vzdelávacieho programu je proces na viac rokov

Bratislava 3. septembra (TASR) - Zavádzanie nového školského vzdelávacieho programu (ŠVP) je proces na viacero rokov. V príhovore k začiatku školského roka 2023/2024 to skonštatoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.



"Úlohou štátu a ministerstva je poskytnúť vám, učiteľkám a riaditeľkám škôl, nielen zadania a úlohy, ale aj metodickú podporu, priniesť pokoj a stabilitu, vytvoriť podmienky na systematickú prácu," uviedol Bútora.



Vyzdvihol aj povinnosti učiteľov, ktoré zahŕňajú byť sprievodcom žiakov a žiačok v ich samostatnom objavovaní a učení sa. "Musíme od našich žiakov veľa chcieť a žiadať, ale nerobme iba tlak na výkon. Škola je aj výchovno-vzdelávacia inštitúcia," vyzval. Vysvetlil, že dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, je budovanie empatie, sociálnych zručností a sebakontroly.



Bútora tiež zdôraznil rodičom, že dobrú školu nevie vytvoriť ministerstvo školstva, ale dobrí učitelia a dobrý riaditeľ či riaditeľka. "Ministerstvo školstva ukazuje smer, nastavuje systém, vytvára podmienky a poskytuje podporu. To ostatné je však už na samotnej škole - na učiteľoch, na vedení školy - ale aj na vás, rodičoch," uviedol Bútora. Vyzval rodičov, aby sa zaujímali o školu svojich detí a pýtali sa to.



Zdôraznil dôležitosť učenia sa, ako sa stať dobrým človekom a ako byť empatická a slušná osoba v komunikácii s druhými. Spomenul sociálne siete, ktoré označil za ilúziu. Minister zároveň povzbudil žiakov, aby sa otvorene vyjadrovali o svojich pocitoch a hľadali pomoc u dospelých alebo odborníkov, keď sa necítia dobre.