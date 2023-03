BVS i RÚVZ ponúknu bezplatnú analýzu vzoriek vody zo studní

Bratislava 18. marca (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pri príležitosti Svetového dňa vody ponúkne v stredu (22. 3.) opäť záujemcom bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Ponúka tiež analýzu pitnej vody zameranú na pesticídy. Bezplatné vyšetrenie vzorky pitnej vody zo studní ponúkne i Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Zameria sa na dusičnany a dusitany.



"Je veľmi dôležité, aby obyvatelia poznali kvalitu studničnej vody a pravidelne ju sledovali. Teší nás, že práve na Svetový deň vody dlhodobo zaznamenávame veľký záujem verejnosti o kontrolu vody z domácich studní," hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.



Pri bezplatnej analýze vzoriek vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov môžu záujemcovia priniesť 22. marca v čase od 8.00 do 16.00 h vzorku vody do priestorov akreditovaných laboratórií BVS na Bojnickej ulici v Bratislave. Pri odbere vzorky vody treba podľa vodární postupovať tak, že plastová fľaša (3 decilitre) musí byť niekoľkokrát dôkladne vypláchnutá vodou. Vodu je potrebné nechať aspoň tri minúty odtiecť. Fľašu treba naplniť až po okraj tak, aby pod vrchnákom nebol žiadny vzduch, a uzavrieť.



Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do laboratórií BVS. Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na stránke BVS.



V prípade, ak majú fyzické osoby záujem o podrobnejšiu analýzu, môžu si v daný deň objednať rozbor studničnej vody v minimálnom rozsahu alebo rozbor vody zameraný na vybrané pesticídy, ktorý vodárne ponúkajú so zľavou. Následne ich budú pracovníci laboratória kontaktovať pre dohodnutie termínu odberu.



Informácie o postupe pri objednaní týchto analýz sú dostupné na webe BVS.



Bezplatné vyšetrenie vzorky pitnej vody zo studní ponúkne v stredu aj RÚVZ Bratislava. Zameria sa na dusičnany a dusitany. Vzorky vody zo studní bude vyšetrovať od 7.30 do 13.00 h. Vodu je potrebné doniesť vo fľašiach s objemom aspoň pol litra. Označiť ich treba štítkom s údajmi o odbernom mieste, teda adrese, na ktorej sa studňa nachádza. Výsledky rozborov budú zverejnené na webe úradu.



"RÚVZ Bratislava bude v tento deň poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasť zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody zo studní, úpravy pitnej vody, ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody," poznamenala jeho hovorkyňa Katarína Nosálová.