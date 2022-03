BVS: Každá piata vzorka z domácej studne prekročila odporúčané limity

Bratislava 25. marca (TASR) - Jedna z piatich vzoriek vody z domácej studne, ktorú Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) zadarmo otestovala v rámci Svetového dňa vody, prekročila odporúčané limity tvrdosti alebo obsah dusičnanov. Vyplýva to z výsledkov rozboru 721 vzoriek vody, ktoré do laboratórií BVS priniesli záujemcovia.



"Aj tieto výsledky potvrdzujú, že kvalita vody v domácich studniach kolíše a ak ju chce niekto používať, mal by si nechať urobiť rozbor vody. Nielen na tvrdosť a dusičnany, ale aj mikrobiologický rozbor či analýzu na prítomnosť pesticídov, ktoré naše laboratóriá taktiež ponúkajú," uviedol v tejto súvislosti generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.



Hovorca spoločnosti Peter Podstupka konkretizoval, že zvýšené hodnoty dusičnanov vykazovalo 154 vzoriek, pričom vysoké hodnoty nad hranicou 90 mg/l boli zaznamenané v 61 prípadoch. "Počet vzoriek, ktoré boli mimo žiadúceho a odporúčaného rozsahu tvrdosti vody, bol 159," dodala. Vo viacerých prípadoch podľa jeho slov boli v rámci jednej vzorky identifikované prekročené hodnoty pre tvrdosť vody aj dusičnany.