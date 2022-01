Remišová: Žilinku by za oslavy s Krasnovom mali disciplinárne stíhať

Bratislava 14. januára (TASR) - Generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku by mali za oslavy s človekom zo sankčného zoznamu EÚ disciplinárne stíhať. Predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová to uviedla v reakcii na jeho účasť na oslavách výročia vzniku ruskej prokuratúry, kam ho pozval tamojší generálny prokurátor Igor Krasnov. Generálna prokuratúra (GP) SR reagovala, že na vyhlásenia politikov nebude reagovať.



"Maroš Žilinka verejne pošliapal hodnoty ľudských práv, na ktorých je Slovensko postavené. Spoločné oslavy s človekom zo sankčného zoznamu, na ktorom sa dohodli všetky krajiny EÚ vrátane Slovenskej republiky, sú neprijateľným porušením národných záujmov Slovenskej republiky. Za tento akt by mal byť Maroš Žilinka disciplinárne stíhaný," uviedla Remišová v stanovisku, ktoré TASR poskytlo tlačové oddelenie strany.



Správa o spolupráci GP SR a Ruskej federácie je podľa bývalého štátneho tajomníka ministerstva kultúry Konráda Rigóa, pôsobiaceho v mimoparlamentnej strane Aliancia, sama o sebe science-fiction. Spoliehať sa na ruských expertov pri odhaľovaní zločinov v oblasti extrémizmu a kyberkriminality podľa neho nemá zmysel. "A čo je ešte horšie, je za čiarou," skonštatoval.



Žilinka sa v uplynulých dňoch zúčastnil na oslavách výročia vzniku ruskej prokuratúry. Na margo svojej účasti uviedol, že osobný kontakt a komunikáciu s hlavami partnerských orgánov prokuratúr v zahraničí vrátane Ruskej federácie považuje za nevyhnutné. Počas pracovnej cesty sa generálne prokuratúry dohodli na vzájomnej spolupráci.



Ruský generálny prokurátor Krasnov sa na sankčný zoznam EÚ dostal po uväznení ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. O prehodnotenie či zrušenie plánovanej cesty do Ruska žiadali Žilinku pred odchodom viacerí politici aj europoslanci.