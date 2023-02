Bystrické röntgenové pracovisko v DFNsP bude dočasne odstavené

Banská Bystrica 14. februára (TASR) – Röntgenové pracovisko v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici bude od 15. februára dočasne odstavené z dôvodu modernizácie prístrojového vybavenia. Jeho obnova sa odhaduje na šesť až osem týždňov. Nemocnica o tom informovala v utorok na sociálnej sieti.



"Röntgenové vyšetrenia bude možné urobiť iba na detskom urgente pre pacientov s akútnymi stavmi, a to len v obmedzenom režime snímkovania, teda tie, ktoré umožňuje mobilný RTG prístroj. Urgentní pacienti, ktorých nebude možné odsnímkovať u nás, presmerujeme na urgent Rooseveltovej nemocnice," uviedla DFNsP s tým, že čakacia doba na vyšetrenie je závislá od počtu pacientov na urgente Rooseveltovej nemocnice, ako aj počtu pacientov na bežné diagnostické vyšetrenia.



"Všetkých pacientov smerujúcich k nám na kontrolné vyšetrenia, či už na chirurgickej ambulancii, ortopedickej a podobne, žiadame, aby si nechali kontrolné snímky urobiť v mieste svojho pobytu a priniesli ich na kontrolu so sebou, prípadne požiadali zhotoviteľa RTG snímok o ich odoslanie do DFNsP cez T3C server, ak má takú možnosť," upozornila detská nemocnica.