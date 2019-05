IQ olympiádu 2019 vyhral Martin Cigler z Banskej Bystrice

Do 9. ročníka IQ olympiády sa zapojilo 11 309 detí z 588 ZŠ a osemročných gymnázií v 313 mestách a obciach na Slovensku.

Bytča 27. mája (TASR) – Víťazom celoštátneho finále IQ olympiády 2019 sa v pondelok v Sobášnom paláci v Bytči stal Martin Cigler zo Základnej školy na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici.



Na druhom mieste skončil Ondrej Juhás zo ZŠ s materskou školou na Školskej ulici v Čečejovciach a na treťom mieste Peter Beňo z Gymnázia A. Vrábla v Leviciach. TASR o tom informoval Jaroslav Tkáč z neziskovej organizácie Mensa Slovensko.



Doplnil, že do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda sa mohli žiaci druhého stupňa ZŠ a prvého stupňa osemročných gymnázií zapojiť deviatykrát. "Logické úlohy preverujú schopnosť logicky uvažovať, pamäť či samostatný logický úsudok. Nejde o dokazovanie vedomostí získaných štúdiom, teda v nej majú šancu všetky intelektovo nadané deti bez ohľadu na známky," vysvetlil Tkáč.



Ambíciou IQ olympiády je podľa iniciátorky a hlavnej organizátorky súťaže Daniely Metesovej vyhľadávanie talentov s nadpriemerným exaktným myslením s nadpriemerným inteligenčným kvocientom.



"Na súťaž sa deti nemusia zvlášť pripravovať, prvé kolo bolo online a deti na riešenie úloh potrebovali iba 30 minút. Postupujúce deti často prekvapia učiteľov aj rodičov. Deti v súťaži musia dokázať širokú škálu intelektových schopností, ako napríklad verbálne schopnosti, priestorovú orientáciu, vrodenú logiku, pamäť či funkčnú gramotnosť, čítanie s porozumením," uviedla Metesová.



"Kreativitu detí skúmame pri riešení úloh tzv. praktickej inteligencie, kde neexistuje správne riešenie. Všetky spomenuté vlohy sú ideálnym predpokladom na rozvoj ich osobností a vlastností, ktoré si veľakrát vyžadujú individuálny prístup zo strany učiteľov a vychovávateľov," podotkla Metesová.



Súťaž organizuje Mensa Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Celoštátne finále, do ktorého pozvali spolu 60 detí, sa konalo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.