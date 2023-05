Bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová oslavuje 60 rokov

Nové Zámky/Bratislava 13. mája (TASR) – Päť rokov zastávala post verejnej ochrankyne práv Slovenskej republiky. Je známou a uznávanou vysokoškolskou profesorkou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Mária Patakyová oslávi v nedeľu 14. mája svoje jubileum 60 rokov.



Vzormi jej boli v prvom rade rodičia, ktorým venovala svoju habilitačnú monografiu. "Počas štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave to bola profesorka Alexandra Krsková. V tom čase odborná asistentka, ktorej bol priradený náš študentský krúžok ako tútorke. Mala som príležitosť bližšie ju spoznať. Jej principiálnosť - osobitne v otázkach etiky – bola formatívna tak pre vysokoškolskú učiteľku, ako aj advokátku," uviedla Patakyová pre TASR.



Pre činnosť verejnej ochrankyne práv bol jej vzorom zase známy český ombudsman Otakar Motejl. "V mojich očiach zosobňoval samotnú podstatu tohto inštitútu nežného práva, opierajúcu sa o neformálnu autoritu a nie donucovaciu moc štátneho aparátu," priblížila.



Patakyová sa narodila 14. mája 1963 v Nových Zámkoch, kde vyštudovala gymnázium. V roku 1985 absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte UK s cenou rektora. Internú ašpirantúru v odbore hospodárske právo ukončila v roku 1992. V roku 2000 sa habilitovala na docentku v odbore obchodné právo. V roku 2010 bola po inauguračnom konaní na UK vymenovaná za profesorku v odbore obchodné a finančné právo.



Na Právnickej fakulte UK pôsobí od roku 1986. V rokoch 2003–2011 zastávala pozíciu prodekanky pre zahraničné vzťahy a grantovú politiku. Absolvovala viacero zahraničných pobytov. V roku 2007 ukončila dvojročný program Cambridge Diploma in Introduction to English and European Law. Bola členkou predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja, členkou rady APVV pre spoločenské vedy, členkou predsedníctva European C-Law, členkou za SR v European Academy of Private Lawyers a členkou za Slovensko v European Model Company Act Group. Bola rozhodkyňou Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie pre rozhodovanie obchodných sporov.



Odborníčka na obchodné právo sa podieľala aj na tvorbe legislatívnych návrhov, ktoré schvaľovala Národná rada Slovenskej republiky. Participovala na príprave zákona, ktorým sa harmonizovala úprava s komunitárnym európskym právom a na príprave zákona o obchodnom registri.



Funkciu ombudsmanky zastávala od 29. marca 2017, keď nahradila na poste Janu Dubovcovú, do 29. marca 2022. Podľa jej slov pre TASR, od svojho nástupu do funkcie bolo jedným z prvých momentov riešenie dilemy, ako uchopiť a vyjadriť nezávislosť inštitúcie verejného ochrancu práv. Zároveň nestratiť možnosť prispieť k zlepšeniu postavenia tých, ktorí sú na túto inštitúciu odkázaní.



"Principiálne riešenie vylúčilo možnosť kompromisu, preto bola vyvesená dúhová vlajka z okna kancelárie. Vo februári 2018 to bolo prezentovanie mimoriadnej správy o majetkových reštitúciách v situácii, keď Slovenskom rezonovala správa o smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V marci 2020 to bolo zase vyhlásenie núdzového stavu, uzatváranie hraníc a zavedenie povinnej štátnej karantény. S tým súvisiaca snaha vysvetliť zodpovedným orgánom verejnej moci, že v demokratickom a právnom štáte aj ochrana verejného zdravia musí byť v súlade so základnými právami a slobodami. Až rozhodnutím Ústavného súdu a následnou promptnou reakciou Národnej rady boli z nášho právneho poriadku odstránené právne normy, ktoré umožňovali vykonať neprimerané zásahy do základných práv a slobôd v záujme ochrany verejného zdravia," spomenula pre TASR Patakyová.



Jej pôsobenie ako ombudsmanky je ešte citeľné. Ústavný súd tento mesiac rozhodol, že posúdi ústavnosť zákonných prekážok výkonu práva profesionálnych vojakov združovať sa v odboroch. Časti zákonov o združovaní občanov a o štátnej službe profesionálnych vojakov napadla Patakyová na Ústavom súde ešte v marci 2021. Argumentovala pritom, že združovanie sa v odboroch je ústavným právom.



Patakyová je v súčasnosti vysokoškolskou učiteľkou na svojej Alma mater. Pôsobí na funkčnom mieste profesora so zodpovednosťou za rozvoj doktorandského študijného programu v odbore obchodné a finančné právo. "Viacerí z mojich bývalých doktorandov a doktorandiek absolvovali zahraničné štúdiá alebo dlhodobé pobyty na zahraničných univerzitách a habilitovali za docentov a docentky. Dúfam, že budú úspešne pokračovať v akademickej kariére. Ja si splním poslanie vychovať nástupcov porovnateľných s kolegami z prestížnych zahraničných pracovísk," doplnila.



Zároveň pokračuje v medzinárodnej spolupráci. "Som rada, že môžem postupne odovzdávať štafetové kolíky mladšej generácii. Aj na akademickej pôde je veľa výziev z pohľadu ochrany základných práv a slobôd, a to i v každodennom pedagogickom pôsobení, ktorým sa snažím postaviť čelom," dodala záverom bývalá ombudsmanka.







Zdroj: https://vop.gov.sk/maria-patakyova/