Bývalého šéfa Devín banky Kanisa odsúdili na tri roky

Bratislava 9. septembra (TASR) - Bývalého šéfa Devín banky Ľubomíra Kanisa odsúdil vo štvrtok trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR na tri roky odňatia slobody. Trest by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. NS SR rozhodoval o odvolaní voči poslednému verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, z apríla tohto roku. Verdikt je právoplatný.



Kanisa okrem toho NS SR odsúdil na svojom verejnom zasadnutí na peňažitý trest vo výške 50.000 eur. V prípade, že by ich nezaplatil, mu hrozí ďalší rok väzenia. Okrem toho ho senát NS SR odsúdil na päťročný zákaz činnosti. NS SR rozhodoval vo štvrtok aj o odvolaniach ďalších obžalovaných v kauze, ktorým udelil z väčšej časti podmienečné tresty odňatia slobody a peňažné tresty od 10.000 do 20.000 eur. Ani jeden z obžalovaných si štvrtkový verdikt nevypočul a dali súhlas advokátom na zasadnutie v ich neprítomnosti. ŠTS rozhodoval 27. apríla 2021 a voči verdiktu podal odvolanie prokurátor aj obžalovaní.



NS SR už v októbri 2019 zrušil časť oslobodzujúceho rozsudku pre bývalého šéfa Devín banky aj ďalších štyroch spoluobžalovaných. Odvolanie prokurátora zamietol len v prípade jednej obžalovanej. Vecou sa tak opäť zaoberal ŠTS v Pezinku. Senát ŠTS v Banskej Bystrici v máji 2018 oslobodil spod obžaloby Kanisa aj ďalších vtedy piatich spoluobžalovaných. Prokurátor sa voči rozsudku odvolal.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v trestnej veci Devín banky v júli 2015 obžalobu na šesť osôb – Kanisa a spol. pre pokračovacie trestné činy sprenevery a úverového podvodu. V organizovanej skupine mali byť štyria zamestnanci banky a dvaja členovia predstavenstva.



V období rokov 1998 – 2001 vykonávali podľa obžaloby v mene Devín banky rozličné finančné transakcie pri vykonávaní termínovaných vkladov spojených so zmenkovými obchodmi a poskytovaním úverov vybraným určitým slovenským a ruským firmám. Spreneverou pri termínovaných vkladoch mali spôsobiť škodu 30,93 milióna eur. Podvodným spôsobom malo byť tiež poskytnutých 25 úverov v objeme 88,4 milióna eur.