Exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy vraj prepustili z väzby

Bratislava 13. novembra (TASR) – Bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. mali prepustiť z väzby. Informoval o tom portál Topky.sk.



Dozorujúci prokurátor vydal v procesnom štádiu konania embargo na poskytovanie informácií, aby nebolo zmarené alebo sťažené vyšetrovanie. „Preto sa k veci nebudeme vyjadrovať," povedala pre TASR hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.



Pri prepustení Ľudovíta M. sa bral do úvahy aj jeho postoj ku konaniu

V prípade prepustenia bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (FS) Ľudovíta M. z väzby vzal dozorový prokurátor do úvahy aj postoj obvineného k trestnému konaniu. Pre TASR uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová s tým, že ho prepustili v piatok.



"Dnešného dňa bol príkazom dozorového prokurátora prepustený z väzby obvinený L. M. Dozorový prokurátor dospel k uvedenému záveru po dôkladnom preskúmaní jednotlivých okolností danej trestnej veci a bol vzatý do úvahy aj postoj obvineného k trestnému konaniu," povedala Tökölyová.



Vyšetrovanie podľa jej slov pokračuje. Na prípad je naďalej uvalené informačné embargo, ktoré vydal dozorový prokurátor.



Ľudovíta M. zadržala polícia 17. septembra, o jeho väzbe Špecializovaný trestný súd rozhodol o dva dni neskôr. Je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu obmedzovania osobnej slobody a obzvlášť závažného zločinu vydierania.