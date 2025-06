Bývalého šéfa SIS Vladimíra P. súd oslobodil spod obžaloby

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v pondelok oslobodil exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. spod obžaloby. Čelil jej pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor podal odvolanie a paradoxne, lehotu na podanie odvolania voči oslobodzujúcemu rozsudku si ponechal aj obžalovaný. Rozhodovať tak bude Najvyšší súd SR.



Ako zdôvodnil samosudca, hoci bolo preukázané, že došlo k odovzdaniu nejakých peňazí, nebolo dokázané bez akýchkoľvek pochybností, že na tom participoval obžalovaný a že prijal peniaze.



Prokurátor Peter Kysel navrhoval pre Vladimíra P. trest odňatia slobody v polovici trestnej sadzby trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa, čo je zhruba šesť až sedem rokov, peňažný trest 50.000 eur a zákaz činnosti vykonávania verejných funkcií.



„Súd vyhodnotil dokazovanie tým spôsobom, že vzhľadom na rozpory, ktoré boli v tomto konaní, oslobodil obžalovaného spod obžaloby. Nebolo preukázané, že skutok spáchal. Je to skonštatovanie toho dôkazného stavu, ktorý bol od počiatku. Počkám si na písomné vyhotovenie rozsudku, kde sudca avizoval veľmi podrobné odôvodnenie dôkazného stavu. Rozpory, na ktoré sud poukázal, boli známe obidvom stranám i súdu od počiatku, akurát že súd sa stotožnil viac s hodnotením týchto rozporov zo strany obhajoby. Z mojej strany je to dôvod na podanie odvolania,“ konštatoval Kysel.







Ako tvrdil Vladimír P. v záverečnej reči, „je nevinný, skutok sa nestal, nič nespáchal“. Súd žiadal o oslobodenie spod obžaloby a v poslednom slove aj o spravodlivosť po štyroch rokoch neprávosti. Podľa neho svedkovia, na ktorých stála obžaloba, klamali a vo výpovediach si odporovali. Menili ich, aby sa dostali z väzby a získali benefity.



„Rozhodnutie súdu vnímam pozitívne, je to po dlhej dobe veľmi dobrá správa. Sudca podrobne ovládal spis, vykonal veľké množstvo dôkazov. Súd ma oslobodil, pretože nebolo preukázané, že som skutok spáchal. My ešte zvažujeme podanie odvolania, pretože si myslíme, že nielenže som ho nespáchal, ale ani sa nestal skutok, ktorý je uvedený v obžalobe. Chceme, aby súd povedal, že som bol oslobodený z iného dôvodu,“ zdôraznil exriaditeľ SIS. Ako dodal, keďže verejnosť bola z časti pojednávania vylúčená, nemôže vedieť, o čom presne hovorí. Týka sa to totiž utajovaných skutočností.



Podľa obžaloby mal bývalý šéf tajnej služby v roku 2020 prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi dal Kollár 40.000 eur pre vedenie SIS. Ten mal peniaze odovzdať bývalému námestníkovi SIS Borisovi Beňovi, z ktorých polovicu, 20.000 eur, údajne dostal Vladimír P.



Proces sa začal v januári a počas viacerých pojednávacích dní, keď prebiehali výsluchy svedkov a čítali sa listiny z utajovaných príloh súdneho spisu, sa konal bez prítomnosti verejnosti.