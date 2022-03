Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. prepustia z väzby

Bratislava 4. marca (TASR) - Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. prepustili z väzby na slobodu. V piatok o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu (NS) SR. TASR to potvrdil jeho obhajca Erik Magál. Súd uložil Dušanovi K. viaceré povinnosti, okrem iného nosenie tzv. elektronického monitorovacieho náramku. Upozornil na to portál tvnoviny.sk



"Najvyšší súd vyhovel žiadosti obžalovaného Dušana K., ktorý bol prepustený z väzby na slobodu nahradením preventívneho dôvodu väzby prijatím písomného sľubu obžalovaného a dohľadom probačného a mediačného úradníka," spresnila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"NS SR Dušana K. prepustil z väzby na slobodu na základe našej žiadosti o prepustenie z väzby. Väzbu mu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka, písomným sľubom, elektronickým monitorovacím zariadením, ako aj uložením viacerých primeraných obmedzení a povinností," priblížil pre TASR Magál.



Ako ďalej uviedol, ide aj o zákaz kontaktovania svedkov a znalcov, tiež zákaz vzdialiť sa od miesta pobytu. "Akékoľvek prípadné výnimky z týchto obmedzení a povinností sú možné na základe predchádzajúceho dohovoru s príslušným úradníkom," doplnil.



"Chcel by som poďakovať všetkým príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže za ich profesionálny a najmä ľudský prístup pri plnení si svojich povinností. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť prácu ústavných kňazov," vyhlásil Dušan K. po prepustení z väzby.



Dušana K. väzobne stíhali od októbra 2020 v ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici. Vlani v septembri ho Špecializovaný trestný súd (ŠTS) neprávoplatne odsúdil na 14-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Uznal ho za vinného vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Konkrétne v prípade zasahovania do rozhodovania o väzobnom stíhaní niekdajšieho bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku, za čo mal zobrať úplatok. Tiež z vynášania informácií o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry, čím mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov. Dušan K. tvrdí, že je nevinný. O jeho odvolaní bude rozhodovať NS SR.



Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská skonštatovala, že minimálne od leta 2018 do septembra 2020 z pozície špeciálneho prokurátora poskytoval prostredníctvom Ľudovíta Makóa informácie o konaniach na ÚŠP a vytváral podmienky, ktoré mohli sťažiť dokumentovanie činnosti zločineckej skupiny takáčovcov. Súd podľa Záleskej slov bral do úvahy, že vypočúval aj tzv. kajúcnikov, a preto v ich prípade dôsledne preveroval pravdivosť výpovedí.