Bývalí ministri zdravotníctva o M. Krajčím: Mal by odstúpiť

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR Pavol Zachar

Na snímke poslanec parlamentu Richard Raši počas 11. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 2. septembra 2020, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Zľava bývalá ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. februára (TASR) – Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) by mal zo svojej funkcie odstúpiť. Pre TASR to povedali bývalí ministri zdravotníctva Tomáš Drucker z mimoparlamentnej Dobrá voľba, Andrea Kalavská a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši.Minister zdravotníctva podľa Tomáša Druckera presluhuje.povedal pre TASR.Súčasný minister podľa neho reaguje príliš neskoro a spôsobuje tým veľké a zbytočné škody a straty na životoch. Poukázal na to, že slovenské nemocnice sú všetky "nezmyselne" červené, a tiež na to, že historicky najviac ľudí zomiera doma, pretože sa nevedia dostať k zdravotnej starostlivosti.COVID semafor prišiel podľa Druckera mesiace po tom, ako mal byť zavedený. Poznamenal tiež, že Krajčí má od nástupu veľmi slabú komunikáciu so zástupcami sektora zdravotníctva, s odborníkmi a nedostatok odbornosti je podľa neho cítiť vo viacerých Krajčího rozhodnutiach.povedal Drucker s dôvetkom, že Krajčí výrazne oslabil dôveru občanov v autoritu štátu.dodal Drucker.Podľa názoru Richarda Rašiho sa Krajčí ministrom zdravotníctva ani nemal stať. Vyčíta mu, že jedným z prvých krokov terajšieho šéfa rezortu zdravotníctva bolo vymenovanie generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne - Richarda Strapka, ktorý predtým pracoval pre Pentu. Podľa Rašiho spravil Krajčí desiatky prešľapov a rovnako si myslí, že už vo svojej funkcii presluhuje.Krajčí podľa Rašiho boj s pandémiou nového koronavírusu už dávno vzdal.povedal pre TASR.Exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská poukázala na výsledky boja proti pandémii, podľa ktorých je Slovensko na tom "katastrofálne".dodala pre TASR.