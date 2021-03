Bývalí slovenskí diplomati vyzývajú politikov na zodpovednosť

Bratislava 21. marca (TASR) - Bolo by neodpustiteľnou chybou, ak by spory vo vládnucej koalícii negatívne zasiahli do zahraničnopolitických vzťahov Slovenska. Upozornili na to traja bývalí ministri zahraničných vecí — Milan Kňažko, Pavol Demeš a Eduard Kukan.



Vo výzve na zodpovednosť preto apelujú na všetkých politických lídrov, aby sa správali ako štátnici a nehazardovali s dobrým menom Slovenska. Rovnako vyzývajú súčasného šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS), aby ako nestraník zotrval vo svojej funkcii.



"Zahraničná politika Slovenska si vyžaduje stabilitu, predvídateľnosť a jej kontinuita nesmie byť prerušovaná malichernými politickými šarvátkami," uviedli niekdajší šéfovia diplomacie. Zároveň vyjadrili želanie, aby sa v čo najkratšom čase našlo politické riešenie, ktoré bude rešpektovať dôveru voličov a povedie k naplneniu vládneho programu.