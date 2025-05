Bývalý minister J. B. verí, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné

Bratislava 13. mája (TASR) - Exminister životného prostredia J. B., ktorý čelí obvineniu pre pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, deklaruje, že čestne hájil verejný záujem. Verí preto, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Uviedol to na sociálnej sieti, kde zároveň potvrdil obdržanie uznesenia o vznesení obvinenia. Jeho obsah v súčasnosti spolu s právnikom skúma.



„Pripomínam, že vláda po roku 2020 začínala po dlhom období tzv. únosu štátu. Na ministerstvách ostalo dedičstvo korupčných schém, aj zneužívania eurofondov. Na ministerstve životného prostredia sme mnohé takéto praktiky prerušili. Napríklad tam zostali schválené, ale nezaplatené faktúry IT projektu ISOH, ktoré z neznámych príčin neuhradili naši predchodcovia. Po čase nás odborníci upozornili, že odovzdané dielo nebolo úplné, a teda ani funkčné. To mohlo skončiť škodami za viac ako desať miliónov eur,“ uviedol.



Ako bývalý šéf envirorezortu dodal, snahou ministerstva vtedy bolo dokončiť ISOH, čo sa, ako tvrdí, nakoniec aj podarilo. Systém zároveň mohol byť zaplatený z európskych peňazí a neprišlo podľa neho ani k sankciám zo strany Európskej únie, ktoré hrozili.



„Vyzývam súčasne v tejto dobe k tomu, aby demokratickí politici napriek prekážkam nevzdávali zápas so silami, ktoré chcú zneužívať štát a nedali sa zastrašiť ani represiami,“ podotkol.



Polícia v pondelok (12. 5.) informovala, že obvinila J. B. za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo ku škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570.000 eur.