Bývalý novinár napísal knihu o dobe koronovej

Bratislava 18. decembra (TASR) - Pandémiu ochorenia COVID-19 zvládame oveľa lepšie aj vďaka digitalizácii, bez ktorej by sme si v mnohých ohľadoch neporadili. Až 26 % obyvateľov Slovenska pracovalo počas prvej vlny prevažne z domu. Kým home office bol pred marcom 2020 považovaný skôr za benefit, vďaka koronakríze sa stal bežným spôsobom práce. Aj o tom hovorí kniha bývalého novinára Rolanda Kyšku. Jeho novinku Zrýchlená doba koronová prinieslo na knižné pulty vydavateľstvo TouchIT.



Publikácia sleduje zmeny, ktoré priniesla digitalizácia vo viacerých oblastiach. Príkladmi môžu byť ľudská práca, komunikácia alebo obchod. Autor sa však venuje aj ich odvráteným stránkam. Robotizácia pripravuje stále viac ľudí o prácu a Slovensko patrí v tejto oblasti k najohrozenejším krajinám. Vďaka premysleným algoritmom sociálnych médií prepadáme novým fóbiám či závislostiam a filtračné bubliny likvidujú naše kritické myslenie. Autor upozorňuje tiež na fakt, že nakupovanie počas koronakrízy má súvislosť aj s našimi nákupnými zvykmi z čias socializmu.



Kyška napísal prvé stránky knihy ešte pred príchodom pandémie. "Keď sa ale dvíhala prvá vlna, pochopil som, že zmeny v spoločnosti, naopak, ešte urýchli. Veď on-line obchod na jar narástol o 50 %, zhruba rovnaký nárast sme zaznamenali pri bezhotovostných platbách," vysvetľuje autor a dodáva: "Firmy odchádzajú z kancelárskych priestorov a už je viac ako jasné, že mnohí zamestnanci sa už nevrátia do kancelárií a zostanú pracovať z domu. Aj preto kniha dostala podtitul – Ako si v roku 2020 dala digitálna revolúcia rande s pandémiou Covid-19. Myslím si, že to nebolo dobré rande a že jeho dôsledky nás ešte v mnohom nepríjemne prekvapia."



Kniha konfrontuje nové trendy s udalosťami, ktoré nastali v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a hľadá odpovede na mnohé otázky, vrátane politiky. Súčasní politici sa totiž často transformujú z "klasických" na digitálnych. Sami si vytvárajú a manažujú svoj imidž on-line a podľa reakcií verejnosti následne korigujú svoje správanie. "Budeme si ich v budúcnosti nakupovať ako tovar v e-shope?" pýta sa Kyška v súvislosti s tendenciou zaviesť elektronické voľby. Tie má súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení.