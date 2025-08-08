< sekcia Slovensko
Bývalý pedagóg V. Šeparnev si zvyšok trestu odpyká v domácom väzení
Senát Krajského súdu v Bratislave uložil vlani v októbri Šeparnevovi jednoročný nepodmienečný trest odňatia slobody pre prečin ublíženia na zdraví.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. augusta (TASR) - Bývalý pedagóg Akadémie Policajného zboru Vladimír Šeparnev si zvyšok zo svojho jednoročného trestu za postrelenie študentky odpyká v domácom väzení. Mestský súd Bratislava I o tom rozhodol na piatkovom verejnom zasadnutí. Rozhodnutie súdu je právoplatné.
„Súd pri odsúdenom poukazuje na to, že išlo o nedbanlivostný trestný čin, z ktorého bol uznaný právoplatne vinným, tento trestný čin oľutoval,“ povedal sudca. Šeparnev sa musí zdržiavať v priestoroch svojho obydlia. Opustiť ho môže v naliehavých prípadoch na základe predošlého súhlasu probačného a mediačného úradníka. Nosiť musí náramok na monitorovanie polohy.
Senát Krajského súdu v Bratislave uložil vlani v októbri Šeparnevovi jednoročný nepodmienečný trest odňatia slobody pre prečin ublíženia na zdraví. Uložil mu aj zákaz činnosti vykonávať pedagogickú a obdobnú činnosť spolu so zákazom držania zbrane v trvaní piatich rokov. Do výkonu trestu nastúpil v januári.
Návrh na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia podal riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Šeparnev vyjadril na štvrtkovom verejnom zasadnutí ľútosť nad spáchaním skutku, za ktorý bol odsúdený.
Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca 2023 počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.
