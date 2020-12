Prečítajte si aj: Policajný exprezident Milan Lučanský sa vo väzbe pokúsil o samovraždu

Profil bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského

Na snímke Milan Lučanský. 9. januára 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke generál Milan Lučanský. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 30. decembra (TASR) - Bývalý policajný prezident Milan Lučanský zomrel po tom, čo sa vo väzbe v utorok (29. 12.) pokúsil o samovraždu. Na sociálnej sieti o tom informovala jeho rodina. Úmrtie potvrdil aj rezort spravodlivosti.uviedol pre TASR hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.Po utorkovom pokuse o samovraždu bol Lučanský v kritickom stave prevezený do nemocnice.poznamenala pre TASR hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.Milan Lučanský sa narodil 10. februára 1969 v Poprade. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1998 - 2003 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.V radoch Policajného zboru začínal v Liptovskom Hrádku, neskôr počas 90. rokov pôsobil v Martine ako starší inšpektor, inštruktor skupiny obrany a telesnej prípravy či starší referent. V roku 1997 sa jeho pôsobiskom stalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, kde pracoval do roku 2004, keď sa stal vedúcim oddelenia odhaľovania odboru boja proti organizovanej kriminalite STRED Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PPZ). V roku 2008 sa stal riaditeľom odboru STRED Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ.V rokoch 2010 - 2012 bol bezpečnostným pracovníkom v súkromnej spoločnosti. Od 1. augusta 2012 zastával post 1. viceprezidenta Policajného zboru. Dňa 26. novembra 2015 prezident SR Andrej Kiska vymenoval Milana Lučanského do hodnosti generála. Od 15. júna 2016 bol Lučanský povýšený na generálneho riaditeľa sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.Ministerka vnútra Denisa Saková (vtedy Smer-SD) Lučanského vymenovala 30. mája 2018 do funkcie prezidenta Policajného zboru. Na svoj post nastúpil 1. júna 2018. Nahradil v ňom Tibora Gašpara.V apríli 2019 sa Milan Lučanský úspešne zúčastnil na výberovom konaní a voľbách podľa nových pravidiel. Kandidátov posúdila odborná komisia, brannobezpečnostný parlamentný výbor potom vybral dvoch, ktorých odporučil ministerke. Ministerka Saková si vybrala Lučanského a opätovne ho vymenovala do funkcie 15. apríla 2019.Ako kriminalista sa Lučanský podieľal na vyšetrovaní viacerých závažných prípadov – vrážd a prepadnutí (v Martine), činnosti zločineckých skupín (počas pôsobenia v Žiline), vraždy podnikateľa Jána Kubašiaka a ďalších káuz súvisiacich s organizovanou trestnou činnosťou.Milan Lučanský ohlásil 30. júna 2020, že odstupuje z funkcie policajného prezidenta. Požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. augustu 2020. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) jeho žiadosť prijal.Národná kriminálna agentúra ho zadržala 3. decembra 2020. Lučanského obvinili v rámci akcie Judáš a vzali ho do väzby. Vzhľadom na informácie o poškodení zdravia, ktoré mal obvinený bývalý policajný prezident utrpieť vo väzbe, 12. decembra generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Prešove, aby preskúmal okolnosti tohto prípadu.