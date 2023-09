Bývalý policajný prezident považuje stíhanie jeho osoby za účelové

Bratislava 26. septembra (TASR) - Bývalý policajný prezident Peter K. považuje trestné stíhanie jeho osoby za účelové. Uviedol to v reakcii na obžalobu, ktorú na neho podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave.



"Som neodôvodnene trestne stíhaný len za to, že ako prezident Policajného zboru som nedovolil zneužívať výlučne mne podriadenú zásahovú jednotku, ktorá bola preukázateľne nasadená v rozpore so zákonom," priblížil exšéf polície. Existuje podľa neho dôvodné podozrenie, že práve činnosť inšpekčného tímu Oblúk mala charakter zneužívania právomoci verejného činiteľa.



Priblížil, že kontrolnú činnosť zákonnosti zásahu tímu Oblúk pod vedením Diany Santusovej vykonal na základe priameho pokynu od exministra vnútra Romana Mikulca. "Po tom, ako som túto nezákonnosť zistil a po jeho pokyne, aby som ďalšiu nezákonnú činnosť nedovolil, som bol povinný rozhodnúť. Činnosť jednotky som povolil bezprostredne po splnení zákonných podmienok," podotkol.



Vykonané dôkazy podľa Petra K. jednoznačne preukazujú, že skutok, za ktorý bola na neho podaná obžaloba, nemá znaky trestného činu a celé stíhanie je účelové. Spochybnil objektivitu vyšetrovania v konaní na bratislavskej krajskej prokuratúre.



Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P.