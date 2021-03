Bývalý policajný prezident Tibor G. vypovedal na NAKA ku kauze Fatima

Nitra 29. marca (TASR) – Pred vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Nitre v pondelok vypovedal bývalý policajný prezident Tibor G. Takmer dve hodiny sa vyjadroval ku kauze trenčianskeho baru Fatima. Pred niekoľkými dňami k prípadu vypovedali na NAKA aj bývalí vysokopostavení funkcionári Peter H. a Robert K.



Obhajca Tibora G. Marek Para po výsluchu uviedol, že jeho klient poprel spáchanie skutku, z ktorého je obvinený. „Vypovedal, uviedol všetky relevantné skutočnosti, poprel spáchanie predpokladaného skutku. Je to navádzanie na prečin zneužitia právomocí. Tento je však tak nejasne formulovaný, že sme požiadali pána vyšetrovateľa o doplňujúce informácie, keďže z toho, ako je skutok zadefinovaný, vyplýva, že by vôbec nemal byť posudzovaný ako trestný čin. Doteraz nie je zrejmé, či k samotnému skutku zneužitia malo prísť. Poprel jeho spáchanie, jednoznačne je nevinný a vôbec vzniká otázka, či takto zadefinovaný trestný čin môže byť predmetom toho konania,“ skonštatoval Para.



Na výsluchu sa zúčastnil aj advokát Peter Erdös, ktorý zastupuje bývalú štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti Moniku J. Podľa jeho slov Tibor G. ku skutku vypovedal, no poprel jeho spáchanie. „Vyjadril sa aj k osobám, k iným spoluobvineným. Vo vzťahu k mojej klientke sa vyjadril, že o akejkoľvek trestnej činnosti, ktorá sa jej kladie za vinu v tomto uznesení, nemá žiadne vedomosti, ani o žiadnej inej trestnej činnosti. S mojou klientkou prišiel do kontaktu výlučne sporadicky pri plnení služobných povinností,“ dodal Erdös.