Tibor Gašpar vypovedá na Úrade špeciálnej prokuratúry

Bratislava 4. novembra (TASR) - Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar vypovedá v stredu na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). TASR to potvrdili dva nezávislé zdroje.



K čomu má exprezident Policajného zboru vypovedať, zatiaľ známe nie je. "K otázkam k vykonávaným úkonom v neverejnom prípravnom konaní sa nebudeme vyjadrovať ani ich komentovať," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Tibor Gašpar podal trestné oznámenie na B. Slobodníka



Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar v stredu na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal trestné oznámenie na bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda Slobodníka. TASR to potvrdil bývalý policajný prezident.







"Podával som trestné oznámenie na Bernarda Slobodníka a ďalšie osoby v súvislosti s pripravovanou kriminalizáciou mojej osoby. To je všetko, čo môžem povedať. Nezverejňujem bližšie informácie najmä z dôvodu, že nie som zástancom verejného vyšetrovania," uviedol pre TASR Gašpar.



"K otázkam k vykonávaným úkonom v neverejnom prípravnom konaní sa nebudeme vyjadrovať ani ich komentovať," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Slobodník vypovedal na ÚŠP vo štvrtok (29. 10.). Podľa medializovaných informácií jeho výpoveď mala smerovať k svedectvám obvineného a väzobne stíhaného bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta M.