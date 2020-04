Kajetán K. podal voči obvineniu sťažnosť

Bratislava 24. apríla (TASR) – Bývalý predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Kajetán K., ktorý je od včera rozhodnutím sudcu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, vo väzbe, podal voči obvineniu sťažnosť.



Kajetána K. v utorok obvinil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



"Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia sme podali priamo do zápisnice o výsluchu obvineného s tým, že podľa Trestného poriadku explicitne o tejto sťažnosti musí rozhodnúť iba generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár," uviedol pre TASR obhajca Kajetána K. Rastislav Palovič. Sudca pre prípravné konanie ŠTS vzal obvineného do tzv. kolúznej väzby, čím v plnom rozsahu vyhovel návrhu prokurátora ÚŠP.



"Sudca pre prípravné konanie skonštatoval, že v tomto štádiu konania nie je preukázané ani vo forme dôvodného podozrenia, že by sa obvinený dopustil korupčného konania. Dôvodom väzby, ako aj trestného stíhania je výlučne tá skutočnosť, že na jeho žiadosť iná osoba pozmenila zmluvu o pôžičke staršieho dáta z roku 2016," uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Palovič voči rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.



ÚŠP TASR vo štvrtok upozornil na skutočnosť, že sa v priebehu predchádzajúcich dní objavila nepravdivá informácia o tom, že osoby v kauze týkajúcej sa SŠHR boli obvinené za korupčné konanie a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti v súvislosti s nákupom zdravotníckeho materiálu, ku ktorému došlo po vypuknutí pandémie nového koronavírusu a že výška úplatkov mala byť v sume 200 000 eur.



"Tieto informácie sa nezakladajú na pravde. V skutočnosti bolo obvinenie vznesené v súvislosti s uzatváraním zmlúv, ktoré nemajú žiadny súvis s nákupom zdravotných pomôcok a podozrivé kontrakty, ako aj podozrivé platby prebehli skôr, ako prepukol nový koronavírus. Konečná suma predpokladaných úplatkov je zároveň vyššia, ako bolo uvádzané v médiách," vysvetlila hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Kajetán K. bol ešte donedávna predsedom SŠHR. Nová vláda ho odvolala 24. marca. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu. Odmietal obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.