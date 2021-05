Bývalý riaditeľ SIS Vladimír P. zostáva naďalej vo väzbe

Bratislava 5. mája (TASR) - Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. zostáva naďalej väzobne stíhaný. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku 29. apríla a jeho rozhodnutie bolo doručené Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v stredu. TASR to potvrdila hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"ÚŠP bolo doručené rozhodnutie ŠTS Pezinok, ktorý zamietol žiadosť o prepustenie z väzby V. P. a ponechal ho vo väzbe pre kolúzny dôvod väzby. Zároveň nevyhovel prokurátorovi, ktorý žiadal rozšírenie dôvodov väzby," objasnila hovorkyňa. Sudca ŠTS vo štvrtok (29. 4.) avizoval po výsluchu obvineného, že hneď neoznámi, ako rozhodol o žiadosti Vladimíra P. o prepustenie z väzby. Rozhodnúť mal na začiatku tohto týždňa.



Podľa názoru obhajkyne Evy Mišíkovej nie je dôvod, aby Vladimír P. bol naďalej v kolúznej väzbe. "Vítam však rozhodnutie sudcu ŠTS, ktorý nevyhovel návrhu prokurátora, ktorý žiadal uznať aj dôvod preventívnej väzby," zdôraznila pre TASR na druhej strane advokátka. Považuje to za dôvod väzby, ktorý určite nie je splnený.



Podľa obhajcu Ondreja Urbana žiadosť o prepustenie z väzby dali z toho dôvodu, že v prvom skutku boli vypočutí všetci obvinení a následne kajúcnici. To znamená, že zanikol dôvod kolúznej väzby. Dozorový prokurátor zároveň navrhoval rozšírenie dôvodov väzby o pokračovaciu väzbu v súvislosti s druhým skutkom, kde exriaditeľ figuruje ako obvinený.



Vladimír P. je právoplatne väzobne stíhaný od 29. marca. Exriaditeľa tajnej služby zadržali príslušníci NAKA 11. marca a obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť údajne za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Vypovedajú voči nemu dvaja svedkovia - kajúcnici Boris B. a bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít M.



Nedávno mu pribudlo ďalšie obvinenie z korupčného skutku, ktorého sa mal dopustiť v roku 2020. Obvinenia odmieta.