Bývalý šéf lesníkov Minďaš dostal podmienečný trest

Banská Bystrica 10. septembra (TASR) - Niekdajší generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Jozef Minďaš je vinný v kauze nevýhodných zmlúv na prenájmy poľovných revírov. Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici mu v utorok vymeral dvojročný podmienečný trest odňatia slobody s trojročnou skúšobnou dobou a finančný trest vo výške 5000 eur. Výšku trestu ovplyvnila novela Trestného zákona, ktorá vstúpila do platnosti tento rok. Rozhodnutie súdu je právoplatné.



Bývalý šéf lesníkov čelil od roku 2017 obžalobe z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, a to za uzatváranie nevýhodných prenájmov poľovných revírov a poplatkových lovov zveri v rokoch 2007 až 2009. KS v Banskej Bystrici Minďaša vlani odsúdil na trojročný podmienečný trest odňatia slobody s päťročnou skúšobnou dobou. Najvyšší súd (NS) SR v apríli tohto roka rozsudok krajského súdu zrušil a nariadil, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Podľa NS sa pôvodným rozsudkom porušil zákon v prospech obvineného.



"Po zrušení rozsudku krajského súdu najvyšším súdom bolo potrebné vo veci znovu rozhodnúť, a to v celom rozsahu. V súvislosti s aktuálnou novelou trestného zákona došlo k podstatnej zmene právnej kvalifikácie oproti pôvodnému obzvlášť závažnému zločinu," skonštatoval sudca KS v Banskej Bystrici pri utorňajšom rozhodnutí.



Minďaš mal podľa obžaloby nevýhodnými zmluvami štátnemu podniku spôsobiť škodu vo výške viac ako 196.000 eur. Pre nedávne zmeny v Trestnom zákone došlo k prekvalifikovaniu trestného činu na prečin, a tým pádom i k zníženiu trestných sadzieb. Bývalý šéf Lesov SR si právoplatný rozsudok v utorok vypočuť neprišiel. Poškodenú stranu, štátny podnik Lesy SR, súd s nárokom na náhradu škody odkázal na civilný súd.



"Po pomerne dlhom trestnom stíhaní je táto trestná vec právoplatne skončená. Rozsudok krajského súdu zodpovedá s výnimkou výroku o náhrade škody môjmu návrhu. V zásade aj tento prípad a obžalovaný patrí do skupiny, ktorej prospieva neskorší Trestný zákon. V tomto konkrétnom prípade išlo o obzvlášť závažný zločin s dolnou hranicou sadzby desať rokov, novela priniesla úpravu trestnej sadzby na šesť mesiacov až päť rokov odňatia slobody," zhrnul pre TASR krajský prokurátor Jessy Hassan.