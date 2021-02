Bývalý šéf SŠHR Kajetán K. zostáva vo väzbe

Bratislava 25. februára (TASR) - Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán K. zostáva vo väzbe. Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu zamietol. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová s tým, že súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka.



"Senát zároveň vyhovel návrhu prokurátora na zmenu kolúznej väzby, ktorú rozšíril aj na skutky, pre ktoré bolo voči Kajetánovi K. vznesené obvinenie v júli a auguste 2020," spresnila hovorkyňa.



"Dnešné rozhodnutie NS SR rešpektujem. Jeho dôvody nepoznám, avšak musím povedať, že rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie ŠTS bolo vecne i právne perfektné a ani v najdivokejšom sne som si nemyslel, že môže byť prelomené, a to ani v podmienkach súčasného právneho marazmu," povedal pre TASR obhajca Kajetána K. Rastislav Palovič.



Kajetán K. je stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu s pokračovacím zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



Vo väzbe je od 23. apríla 2020, vlani v novembri NS SR rozhodol o jej predĺžení do 21. júna 2021. Trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala Národná kriminálna agentúra v marci 2020. Kajetán K. odmietol obvinenia súvisiace so zmluvami SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.