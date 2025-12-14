< sekcia Slovensko
Bývalý šéf ÚŠP Daniel L. sa má opäť postaviť pred disciplinárny súd
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Bývalý a posledný šéf Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Daniel L. sa má v stredu (17. 12.) opäť postaviť pred disciplinárny súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Disciplinárny návrh na Daniela L. podal generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Daniel L. mal podľa disciplinárneho návrhu pozostávajúceho z troch bodov agresívne kričať na riaditeľku osobného úradu GP SR Elenu Černú s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“.
Ďalší bod návrhu sa týka zamietnutia sťažnosti obvinených proti vznesenému obvineniu v kauze Vírus bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu. Disciplinárne stíhaný je tiež za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry. Danielovi L. hrozí v prípade preukázania viny preloženie na nižší stupeň prokuratúry.
