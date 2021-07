Na archívnej snímke prokurátor Michal Šúrek. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke šéf zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomír K. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke Ľudovít Makó. Foto: TASR

Pezinok 15. júla (TASR) – Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. zostáva vo väzbe. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) nevyhovela jeho žiadosti o prepustenie. Nepristúpila ani k nahradeniu väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné, obžalovaný voči nemu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR.zdôvodnila sudkyňa Pamela Záleská. Obžalovaný Dušan K. je vo väzbe z kolúznych a preventívnych dôvodov.Záleská poukázala na to, že súd počas hlavného pojednávania. Sudkyňa skonštatovala, že existuje obava z možného ovplyvňovania svedkov zo strany obžalovaného, pričom netvrdí, že je istota takéhoto správania.podotkla.Obhajca Dušana K. Erik Magál si chce počkať na bližšiu argumentáciu súdu v písomnom znení uznesenia.zdôraznil advokát.povedal novinárom dozorový prokurátor Michal Šúrek.Bývalý špeciálny prokurátor čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.Na ŠTS v Pezinku s ním pokračuje proces už šiesty pojednávací deň. Dušana K. zadržali a obvinili v októbri 2020 a stále je väzobne stíhaný. Svojej funkcie špeciálneho prokurátora sa vzdal krátko po obvinení.Koncom marca Dušana K. obvinili v novej trestnej veci, a to z prijímania úplatku. Dušan K. mal prijať úplatok vo výške 50.000 eur od podnikateľa Petra K. Úplatok sa týka trestnej veci bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru Jozefa R.Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) bude pokračovať 11. augusta. Sudkyňa Pamela Záleská naplánovala ďalšie pojednávanie na 11. až 13. augusta, tiež na 3., 16. a 17. septembra.Predvolaní budú ďalší svedkovia - bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár, bývalý šéf policajných odposluchov Norbert Paksi či prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vladimír Kuruc. Opätovne by mal vypovedať aj niekdajší člen takáčovcov Matej Zeman. Vypovedať majú aj Csaba Dömötör a Ján Buocik.Sudkyňa predvolá aj svedkov, ktorých nežiadali prokuratúra ani obhajoba.uviedol novinárom dozorový prokurátor Michal Šúrek. Sudkyňa avizovala, že počas jedného dňa budú predvolaní vždy maximálne traja svedkovia. Bude ešte rozhodovať aj o predvolaní ďalších svedkov.Doteraz sa pojednávalo počas šiestich dní. Vo štvrtok predstúpil pred súd IT znalec. V stredu (14. 7.) vypovedali bývalý údajný bos takáčovcov Ľubomír Kudlička, ktorý tvrdil, že Dušana K. nepozná.zdôraznil. Bývalý špeciálny prokurátor vyhlásil, že Kudličku vidí po prvý raz v živote.Deň predtým vypovedali podriadení prokurátori niekdajšieho šéfa ÚŠP Dušana K. V súčasnosti európsky prokurátor zastupujúci Slovensko Juraj Novocký nepochyboval, že rozhodnutie o nepodaní sťažnosti proti prepusteniu Kudličku z väzby v roku 2017 odobril Dušan K. Za to mal zinkasovať 50.000 eur. Minulý týždeň o tom hovoril aj niekdajší člen skupiny takáčovcov Zeman.Bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová na súde opísala, ako dostala pokyn od Dušana K. týkajúci sa tejto väzobnej veci. Voči rozhodnutiu o prepustení preto nepodala sťažnosť. Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. za to odovzdal 50.000 eur.Makó počas výpovede priblížil, ako od Dušana K. prevzal časti vyšetrovacieho spisu, čím sa mal vtedajší špeciálny prokurátor dopustiť vynášania úradných dokumentov. Makó tiež vypovedal, že mu pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu sprístupnením celého vyšetrovacieho spisu.Národná kriminálna agentúra zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Bývalý špeciálny prokurátor čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.