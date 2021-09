ŠTS ODSÚDIL DUŠANA K. NA 14 ROKOV NEPODMIENEČNE

Na snímke obžalovaný bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. pred vyhlásením rozsudku na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 20. septembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek pred vyhlásením rozsudku obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 20. septembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pezinok 20. septembra (TASR) - Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. je vinný v prípade zasahovania do rozhodovania o väzobnom stíhaní niekdajšieho bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku, za čo mal zobrať úplatok. Súd ho uznal vinného aj z vynášania informácií o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry, čím mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov. Súd ho uznal za vinného vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. V pondelok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. odsúdil ŠTS v Pezinku na úhrnný 14-ročný nepodmienečný trest s minimálnym stupňom stráženia. Vymeral mu aj trest prepadnutia majetku. Rozsudok nie je právoplatný.zdôraznila samosudkyňa Pamela Záleská. Dodala, že súd hodnotil hlavne výpovede vypočutých svedkov alebo výpovede svedkov, ktoré boli prečítané. Tiež výsluch znalca a listinné dôkazy.Podľa sudkyne Dušan K. minimálne od leta 2018 do septembra 2020 z pozície špeciálneho prokurátora poskytoval prostredníctvom Ľudovíta Makóa informácie o konaniach na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a vytváral podmienky, ktoré mohli sťažiť dokumentovanie činnosti zločineckej skupiny takáčovci.Uznala ho za vinného aj v prípade prepustenia niekdajšieho bosa takáčovcov Kudličku z väzby.uviedla sudkyňa. Dušan K. mal za to inkasovať 50.000 eur.Vo zvyšných bodoch bol odsúdený za pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, keď vyzradil Makóovi utajované skutočnosti.povedala sudkyňa s tým, že takýmto konaním sťažil dokumentovanie trestnej činnosti. Odovzdal mu aj fotokópie a časti vyšetrovacieho spisu. Konkrétne uznesenie o začatí trestného stíhania či iný úradný záznam.V rámci záverečnej reči požiadal v piatok (17. 9.) Dušan K. o oslobodenie spod obžaloby. Tvrdil, že je nevinný a nespáchal skutky, ktoré sú mu kladené za vinu. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek navrhol 13-ročný nepodmienečný trest s minimálnym stupňom stráženia. Tiež trest prepadnutia majetku.Dušan K. šéfoval ÚŠP od septembra 2004 do novembra 2020. Národná kriminálna agentúra ho zadržala koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelil obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka.