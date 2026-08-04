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Čabanová: Chýba celoslovenský monitoring vírusov prenášaných komármi
Pri uštipnutí komárom sa do človeka dostáva jeho slina. Ak je komár nakazený, vie osobu prostredníctvom sliny infikovať.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).
„Celkovo monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov na Slovensku chýba a je to hlavne pre personálne kapacity, nemáme odborníkov. Keby sme odborníkov aj našli, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť, čiže tu vlastne zlyháva finančná stránka,“ povedala Čabanová. Stále to podľa nej nie je považované za prioritu, aj keď na Slovensku sa už nachádzajú invázne druhy komárov, ktoré dokážu vírusy prenášať. „Bolo by potrebné, aby sme s takouto štátnou akciou alebo systémom naozaj začali,“ poznamenala.
Vedci zo SAV sa podľa Čabanovej aktuálne venujú monitoringu západonílskeho vírusu a vírusu usutu prenášaných komármi. Zisťujú, kde sa vírusy vyskytujú, a to pomocou novej metodiky, pri ktorej zbierajú sliny komárov. Pri uštipnutí komárom sa do človeka dostáva jeho slina. Ak je komár nakazený, vie osobu prostredníctvom sliny infikovať, vysvetlila. Práve tak vedia vedci monitorovať vírusy. „Nemusíme zbierať každého jedného komára a potom ho študovať pod mikroskopom, o aký druh ide a spracovávať ho. Je to naozaj časovo náročné, ale my vieme tieto sliny naraz spracovať vo veľkom množstve, čiže vieme poskytnúť výsledky o tom, či daný vírus v oblasti je alebo nie je do pár dní alebo týždňov,“ priblížila Čabanová.
Doplnila, že na základe informácií o vírusoch môže Národná transfúzna služba v danej oblasti testovať darcov krvi, keďže práve západonílsky vírus sa prenáša aj transfúziou. Monitoring tiež robia vedci v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.
Monitoringu komárov a prenášaným vírusom sa venuje štvorčlenná skupina vedcov zo SAV. Vedci sa podľa Čabanovej venujú aj zisťovaniu rezistentných komárov na postreky či experimentálnemu výskumu, kde študujú, o aké varianty vírusov ide. „Vírusy tiež rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty vírusov, ktoré sú infekčnejšie,“ podotkla. Vyvíjajú aj nové metodiky, ako monitoring komárov zefektívniť a ako do neho zapojiť obyvateľov, aby bol aj ekonomicky efektívny.
„Celkovo monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov na Slovensku chýba a je to hlavne pre personálne kapacity, nemáme odborníkov. Keby sme odborníkov aj našli, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť, čiže tu vlastne zlyháva finančná stránka,“ povedala Čabanová. Stále to podľa nej nie je považované za prioritu, aj keď na Slovensku sa už nachádzajú invázne druhy komárov, ktoré dokážu vírusy prenášať. „Bolo by potrebné, aby sme s takouto štátnou akciou alebo systémom naozaj začali,“ poznamenala.
Vedci zo SAV sa podľa Čabanovej aktuálne venujú monitoringu západonílskeho vírusu a vírusu usutu prenášaných komármi. Zisťujú, kde sa vírusy vyskytujú, a to pomocou novej metodiky, pri ktorej zbierajú sliny komárov. Pri uštipnutí komárom sa do človeka dostáva jeho slina. Ak je komár nakazený, vie osobu prostredníctvom sliny infikovať, vysvetlila. Práve tak vedia vedci monitorovať vírusy. „Nemusíme zbierať každého jedného komára a potom ho študovať pod mikroskopom, o aký druh ide a spracovávať ho. Je to naozaj časovo náročné, ale my vieme tieto sliny naraz spracovať vo veľkom množstve, čiže vieme poskytnúť výsledky o tom, či daný vírus v oblasti je alebo nie je do pár dní alebo týždňov,“ priblížila Čabanová.
Doplnila, že na základe informácií o vírusoch môže Národná transfúzna služba v danej oblasti testovať darcov krvi, keďže práve západonílsky vírus sa prenáša aj transfúziou. Monitoring tiež robia vedci v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.
Monitoringu komárov a prenášaným vírusom sa venuje štvorčlenná skupina vedcov zo SAV. Vedci sa podľa Čabanovej venujú aj zisťovaniu rezistentných komárov na postreky či experimentálnemu výskumu, kde študujú, o aké varianty vírusov ide. „Vírusy tiež rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty vírusov, ktoré sú infekčnejšie,“ podotkla. Vyvíjajú aj nové metodiky, ako monitoring komárov zefektívniť a ako do neho zapojiť obyvateľov, aby bol aj ekonomicky efektívny.