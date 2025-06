Čakanie na vlakových staniciach spestrí súčasný tanec

Bratislava 24. júna (TASR) - Vlaková stanica v Trnave bude v utorok popoludní dejiskom premiéry performatívneho projektu Connecting/Stations, prinášajúceho tanec doslova medzi ľudí. Vznikol v spolupráci slovenského kolektívu Tanečno a českého spolku MOVE Ostrava. „Búra hranice medzi umením a každodennosťou, medzi divákom a performerom, medzi čakaním a prežívaním a premieňa staničné haly, miesta, ktoré sú plné pohybu, na živú scénu, na ktorej sa diváci stretávajú nielen medzi sebou, ale aj sami so sebou,“ uvádzajú autori projektu. Po premiére v Trnave ho čaká ďalšie uvedenie v stredu 25. júna v Banskej Bystrici.



Autorom konceptu je slovenský choreograf a performer Andrej Štepita, ktorý sa rozhodol svojím novým tanečným projektom priniesť súčasné umenie priamo do verejného priestoru - medzi ľudí, generácie, spoločenské vrstvy, „medzi lúčenia a vítania, úteky aj návraty“.



„Connecting/Stations je voľným pokračovaním výskumu Passing/Station, ktorý sme spoločne s performerkou a autorkou Miriam Budzákovou priniesli do verejného priestoru v podobe sérií performatívnych výstupov v halách vlakových staníc,” opisuje Štepita projekt prezentovaný vo viacerých slovenských mestách, ktorý sa v roku 2021 dočkal medzinárodného pokračovania. „Keď sa v spolupráci s hudobníkom Hannessom Schöglom a združením Artemporis vytvorila nová verzia projektu. Nápad nadviazať na pôvodné predstavenie a rozšíriť duet na dielo pre viacerých tanečníkov vznikol z túžby neustále skúmať nové spôsoby ľudského kontaktu a vzájomnej interakcie. Nekončiaci výskum je tak aj akousi metaforou neustálych zmien a vývoja v spoločnosti, ktorý manifestujeme pútavými verejnými zásahmi,“ dodal.



Projekt v rámci česko-slovenskej koprodukcie tiež podporuje cezhraničnú spoluprácu a prepája umelcov aj publikum oboch krajín. Ako dodávajú autori, spoločným zámerom je nielen vytvorenie kvalitného umeleckého diela, ale aj jeho popularizácia naprieč verejným priestorom, oslovovanie nových divákov a rozširovanie významu súčasného tanca v kultúrnom kontexte.



Po premiérovom turné projektu v staničnej hale v Trnave a o deň neskôr v Banskej Bystrici plánujú autori predstavenia uviesť ho na ďalších českých a slovenských miestach vrátane prezentácií na medzinárodných festivaloch.