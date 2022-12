Call centrum NCZI bude počas sviatkov fungovať cez e-mail

Bratislava 23. decembra (TASR) - Call centrum Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bude počas sviatkov možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu nczisk@nczisk.sk. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Veronika Daničová.



"Call centrum NCZI bude oddychovať 24., 25. a 26. decembra, taktiež na Nový rok 1. januára a kráľovsky aj 6. januára 2023. Na Silvestra, v sobotu 31. decembra, budeme fungovať od 8.00 h do 12.00 h," ozrejmila.



Call centrum bežne funguje na čísle 02/32 35 30 30. Počas pracovných dní sa naň možno obrátiť od 8.00 do 18.00 h a počas víkendov od 8.00 do 16.00 h.



Operátori poskytujú všeobecno-organizačné informácie o ochorení COVID-19 alebo informácie pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva.