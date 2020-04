Callcentrum pre repatriantov v Gabčíkove prijalo viac ako 2000 hovorov

Gabčíkovo 18. apríla (TASR) - Už tretí týždeň je v karanténnom zariadení Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda zriadené podporné callcentrum pre ubytovaných repatriantov. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Za 21 dní prevádzky prijali hasiči viac ako 2000 telefonátov s priemerným trvaním od troch do 20 minút.



Vyškolení hasiči do funkcie "peer" zabezpečujú na infolinke psychologickú pomoc a krízovú intervenciu, ale repatrianti riešia aj otázky bežných potrieb.



Hasiči sú k dispozícii denne od 9.00 do 20.00 h. "Každému telefonátu sa venujú v osobitnej miere s cieľom maximálne pomôcť. Callcentrum pre repatriantov v Gabčíkove je doposiaľ jediné svojho druhu na Slovensku," doplnila Farkasová.