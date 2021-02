Dvaja exministri školstva vyzvali Gröhlinga na otvorenie škôl

Martin Fronc Foto: TASR/Štefan Puškáš

Dušan Čaplovič

Bratislava 1. februára (TASR) - Bývalí ministri školstva Martin Fronc a Dušan Čaplovič vyzývajú šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby bol rozhodnejší pri presadzovaní otvorenia škôl a aby argumentačne presvedčil politikov, ktorí školstvu nerozumejú a podpisujú sa pod smutnú budúcnosť mladej generácie. Uviedli to vo svojom spoločnom vyhlásení, v ktorom dodali, že zaužívanú formu prezenčného vzdelávania na školách nemôže nahradiť pretrvávajúce dištančné vzdelávanie.Ako tvrdia vo svojom vyhlásení, neustále sa odkladá otvorenie škôl, hľadajú sa dôvody, prečo nie je možné ich otvoriť a nehľadajú sa spôsoby, ako zabezpečiť žiakom a študentom prezenčné vzdelávanie tak, ako sa to deje v iných štátoch Európskej únie.zhodujú sa Čaplovič s Froncom. Dlhodobo nechodiť do školy považujú pre deti za hazard vo vzťahu k ich budúcnosti. Ako tvrdia, omeškáva sa ich vedomostný a sociálny rozvoj, ako aj rozvoj ich komunikatívnych schopností.Dvojica bývalých šéfov rezortu školstva si váži obetavosť pedagogických i nepedagogických pracovníkov školstva, ktorí v tejto dobe nahrádzajú riadnu výučbu dištančnou formou.uviedli vo svojom vyhlásení.Čaplovič s Froncom uviedli, že ak je možné mať otvorené školy v iných štátoch, musí sa to dať aj na Slovensku.uzavreli bývalí ministri školstva.uviedol pre TASR odbor komunikácie rezortu školstva. Ako dodal, napriek snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc to aktuálna pandemická situácia spojená s ochorením COVID-19 na Slovensku neumožňuje –podľa rozhodnutí epidemiológov a odborníkov na verejné zdravie a podobne ako v okolitých krajinách.