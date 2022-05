Z. Čaputová a I. Cassis otvorili biznis fórum

Zürich 21. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová a švajčiarsky prezident Ignazio Cassis otvorili v piatok biznis fórum v Zürichu, aby tak spojili podnikateľov z oboch krajín. Čaputová verí, že ide o začiatok novej spolupráce.



"Švajčiarsky podnikateľský sektor nie veľmi poznal slovenský podnikateľský sektor v oblasti zelenej tranzície. Takže som rada, že sme umožnili toto stretnutie," povedala Čaputová.



Cassis fórum označil za príležitosť. V súvislosti s budúcimi technológiami poukázal na klimatickú krízu. "Robme viac a robme to spolu," podotkol.



Súčasťou slovenskej delegácie podnikateľov je spoločnosť, ktorá sa zaoberá riadením odpadu. Digitalizuje všetky miesta odpadového procesu, napríklad aj zálohovania nápojových obalov či zber odpadu vo fabrikách, priblížil riaditeľ spoločnosti Martin Basila. Práve digitalizáciu odpadu chce ponúknuť Švajčiarsku. "Primárne hľadáme krajiny, ktoré sú zamerané na ekonomiku a dávajú investície do toho, ako správne narábať s odpadom. Švajčiarsko je jedna z týchto krajín," poukázal Basila. Dodal, že biznis fórum mu dáva prehľad o tom, ako sa Švajčiari stavajú k zelenej ekonomike a k inováciám. Ponúka mu tiež možnosť stretnúť sa s biznis partnermi.



Startupová firma, zaoberajúca sa čipmi, si vo Švajčiarsku dohodla spoluprácu so Švajčiarskym federálnym technologickým inštitútom (ETH) v Zürichu, povedal jej manažér pre rozvoj obchodu Robert Cisár. Spoluprácu s touto univerzitou označil za významnú a môže sa podľa Cisára vyvíjať rôznymi smermi. Firma poskytne ETH svoju technológiu a univerzitný vedci na nej spravia štúdiu, a vytvoria napríklad dizertačné práce.





















(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)