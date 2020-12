Čaputová a Naď pozdravili vojakov, ktorí strávia Vianoce na misii

Bratislava 17. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa vo štvrtok spojili so slovenskými vojakmi, ktorí pôsobia v zahraničných misiách a operáciách v Afganistane, Lotyšsku, na Cypre a v Bosne a Hercegovine. Zaujímali sa o aktuálnu bezpečnostnú situáciu v krajinách, vývoj v súvislosti s pandémiou v daných oblastiach, ale aj vianočné a novoročné sviatky vojakov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Prezidentka poslala prostredníctvom veliteľov jednotlivých kontingentov pozdravy všetkým slovenským vojakom pôsobiacim v zahraničí. „Som na nich hrdá a vysoko si vážim prácu, ktorú vykonávajú. Len málokto u nás doma na Slovensku si uvedomuje, že pokojné a ničím nerušené sviatky môžeme prežívať aj vďaka nim, našim vojakom, ktorí sú ďaleko od domova, od svojich blízkych a ktorí nerušené sviatky mať nemôžu,“ zdôraznila prezidentka, ktorá je hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl (OS) SR.



Práve vďaka pôsobeniu príslušníkov OS SR po boku spojencov v zahraničí je Slovensko plnohodnotnou súčasťou budovania bezpečnosti vo svete, vyzdvihol minister. „Úprimne im za to ďakujem, o to viac v tomto predvianočnom období, keď by každý človek určite rád trávil Vianoce v kruhu svojich najbližších. Na druhej strane však viem, že v službe vlasti človek svojím spôsobom získava aj ďalšiu 'rodinu' - sú to ľudia, ktorí sa na seba môžu spoľahnúť aj v tých najkritickejších situáciách a za všetkých okolností,“ skonštatoval.



O situácii a stave slovenských kontingentov informovali prostredníctvom videokonferencie velitelia Radko Škára z nebojovej operácie NATO Resolute Support v Afganistane, Michal Németh z Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku, Ján Hric z mierovej misie UNFICYP na Cypre a Michal Rázga z operácie EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine. V zahraničných misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu aktuálne pôsobí celkovo 442 príslušníkov Ozbrojených síl SR.