Čaputová a Pavel pricestovali na návštevu Kyjeva

Kyjev 28. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom v piatok ráno pricestovali na návštevu Kyjeva. TASR správu prevzala z portálu ČT24.



Čaputová a Pavel dorazili do Kyjeva vlakom. Na programe majú okrem iného stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informáciu o ich príchode potvrdil aj hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Pre Petra Pavla, ktorý bol do úradu prezidenta ČR uvedený v marci tohto roku, je to prvá cesta na Ukrajinu. Čaputová už Kyjev navštívila vlani v máji.



Pavel a Čaputová na návštevu Kyjeva pricestovali po tom, čo sa celé územie Ukrajiny v noci na piatok stalo terčom leteckých útokov. Protivzdušná obrana bola aktivovaná aj v hlavnom meste Kyjev. Kyjevská samospráva uviedla, že nad mestom bolo zneškodnených 11 striel a dva drony.