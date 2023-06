Čaputová a Pavel sa zúčastnili na otvorení festivalu Meeting Brno

Brno 22. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel sa vo štvrtok zúčastnili na otvorení multižánrového festivalu Meeting Brno, informuje TASR. Vyjadrili sa k téme ľudskosti, aj k rozhodnutiu slovenskej prezidentky neuchádzať sa o znovuzvolenie.



Festival sa tento rok venuje predovšetkým téme 30. výročia rozdelenia spoločného štátu a česko-slovenským vzťahom. Prezidenti na diskusii v priestoroch Vily Tugendhat v úvode hovorili o téme ľudskosti.



Čaputová pripomenula svoje vyjadrenie zo septembra 2021 pri príležitosti návštevy pápeža Františka v Bratislave. "Svet čelí krízam a jediný spôsob, ako ich zvládnuť, je spolupráca. Jediné, čo potrebujeme, je ľudskosť," uviedla Čaputová v úvode debaty. "Sme odkázaní žiť spolu, a bez pochopenia a vzájomného porozumenia to nedokážeme."



Človek si podľa Pavla vždy môže zachovať vlastnú slušnosť bez ohľadu na to, v akom prostredí žil a bol vychovávaný. "To, že sa k ostatným správa podľa zásad, ktoré považuje za správne a snaží sa to, čo okolo neho správne nie je, aspoň v rámci svojich možností meniť," povedal.



Čaputová odpovedala aj na otázku o jej rozhodnutí neuchádzať sa v budúcoročných prezidentských voľbách o znovuzvolenie. "Zvážila som svoje sily, zvážila som svoje možnosti vykonávať tak zodpovedný mandát. Po tomto starostlivom vyhodnotení som sa rozhodla, že by nebolo úprimné hrať hry, tvrdiť niečo iné sebe a aj ľuďom, ktorí mi dôverujú, a uznať to, že bude lepšie, ak Slovensko v tej funkcii povedie niekto s novými silami," uviedla. Pripomenula, že SR sa nachádza v ťažkom období a doterajšie štyri roky jej pôsobenia vo funkcií boli veľmi výnimočné, pretože v piatom roku svojho mandátu vymenuje piatu vládu.



Pavel vyjadril ľútosť nad rozhodnutím Čaputovej neuchádzať sa o znovuzvolenie. "S pani prezidentkou sa mi spolupracuje veľmi dobre a takých ľudí nestretnete v živote mnoho," povedal. Jej dôvody však chápe. "Nikdy som nepochyboval o tom, že svoj úrad vykonáva so stopercentným nasadením a také nasadenie si vyžaduje množstvo energie," uviedol.



Vo Vile Tugendhat sa 26. augusta 1992 stretli premiéri Vladimír Mečiar a Václav Klaus a dohodli sa na rozdelení ČSFR na dva samostatné štáty.