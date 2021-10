Čaputová diskutovala so slovinským prezidentom o rozšírení EÚ i klíme

Ľubľana 14. októbra (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor a prezidentka SR Zuzana Čaputová označili vzťahy medzi oboma krajinami za vynikajúce. Vyjadrili sa tak po spoločnom štvrtkovom stretnutí v Ľubľane. Diskutovali aj o rozšírení EÚ i nadchádzajúcej konferencii o zmene klímy a zdôraznili úlohu spolupráce pri riešení sociálnych, politických a hospodárskych problémov, informovala agentúra STA.



Čaputovej štvrtková oficiálna návšteva Slovinska je podľa Pahora "prejavom vynikajúcich bilaterálnych vzťahov, ktoré sú skutočne priateľské, bez otvorených otázok".



"Aj preto sú hospodárske, kultúrne a medziľudské vzťahy ukážkové," povedal slovinský prezident a dodal, že ide o dobrý základ pre budúcu spoluprácu. V podobnom duchu sa vyjadrila aj Čaputová, ktorá označila bilaterálne vzťahy za veľmi dobré a priateľské.



Slovenská prezidentka uviedla, že na stretnutí diskutovali tiež o aktuálnych výzvach, pred ktorými Slovinsko a Slovensko stoja, vrátane riešenia pandémie ochorenia COVID-19.



Čaputová zároveň vyzvala na konkrétne opatrenia na ochranu životného prostredia a želá si, aby konferencia OSN o klimatických zmenách COP26 v Glasgowe priniesla konkrétne záväzky vrátane zníženia emisií a zvýšenia finančných prostriedkov na ekologickú transformáciu.



Témou diskusie bolo aj rozširovanie Európskej únie. Summit EÚ-západný Balkán, ktorý sa konal minulý týždeň v Slovinsku z iniciatívy slovinského predsedníctva v Rade EÚ, partneri vyhodnotili ako úspešný.



"Samozrejme sme chceli, aby bola spoločná deklarácia ešte jasnejšia, pokiaľ ide o záväzok EÚ integrovať západný Balkán do bloku nielen skôr alebo neskôr, ale čo najskôr, s cieľom chrániť mier, bezpečnosť a prosperitu, ako aj reformy v tejto časti Európy," povedal Pahor.



Čaputová uviedla, že Slovensko podporuje rozšírenie EÚ o západný Balkán, ale zároveň zdôraznila potrebu reforiem v jednotlivých krajinách, zatiaľ čo Únia musí presadzovať politiku otvorených dverí.



Hlavy štátov sa rozprávali tiež o Konferencii o budúcnosti Európy, pričom vyjadrili obavy z nového rozdelenia EÚ na Východ a Západ.



"Obaja si myslíme, že v roku 2004 sme vstúpili do EÚ, aby sme mali rovnaký pohľad na hodnoty právneho štátu či slobody médií," povedal Pahor. Čaputová zdôraznila, že by sme mali byť byť lojálni k hodnotám, na ktorých je EÚ založená, a rešpektovať zásady právneho štátu.