Čaputová: Aj dianie v NR SR potvrdzuje nevyhnutnosť predčasných volieb

Bratislava 27. januára (TASR) - Aj to, že sa o termíne predčasných volieb bude rozhodovať v samom závere lehoty, v ktorej mali o tejto veci poslanci Národnej rady SR rozhodnúť, je potvrdením toho, že Slovensko potrebuje predčasné voľby. V piatok to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Priznala, že posunutie rozhodnutia o termíne predčasných volieb na utorok (31. 1.) ju neprekvapilo. Podľa nej to iba kopíruje predchádzajúce dianie pri iných rozhodovaniach, riešených taktiež v poslednej možnej chvíli. "Či už išlo o riešenie vnútrokoaličnej krízy, problémy v nemocniciach, hlasovanie o rozpočte či odvolávanie vlády v parlamente, všetko sa dialo na konci lehoty," pripomenula.



I tento fakt podľa nej vyjadruje nevyhnutnosť predčasných volieb. "Keď už teda sa nedalo vládnuť, je dôležité aspoň dôstojne odísť," uviedla prezidentka.



Naďalej preferuje júnový termín konania predčasných volieb, je však ochotná však akceptovať aj septembrový termín. "Ak sa nájde zhoda iba na tomto termíne, budem to rešpektovať," povedala Čaputová. Upozornila však zároveň, že posunutie predčasných volieb na neskorší termín neznamená "bianko šek" pre dosluhujúcu vládu. "Pozornosť verejnosti a aj moja bude sústredená na všetky krízové oblasti, ktoré si vyžadujú dobrý manažment," zdôraznila prezidentka.



Parlament v stredu (25. 1.) schválil zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Vo štvrtok (26. 1.) viedli poslanci diskusiu, v hre je viacero termínov. Hlasovať o nich budú v utorok o 17.00 h.