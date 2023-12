Čaputová: Ak nezmeníme spoločenskú klímu, násilia sa nezbavíme

Bratislava 6. decembra (TASR) - Násilia sa v našej spoločnosti nezbavíme, pokiaľ radikálne nezmeníme spoločenskú klímu a kultúru našich vzťahov. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v stredu otvorila svojím príhovorom podujatie Synergy Network Meeting o téme domáceho a rodovo podmieneného násilia.



"Všadeprítomné napätie ešte viac stupňuje agresívna politická komunikácia a znásobujú ho algoritmy sociálnych sietí. Slovná agresia a nevraživosť sa prenáša z virtuálneho priestoru do reálneho života a neraz prechádza od slov k činom," podotkla hlava štátu.



Dôsledky tohto stavu možno podľa jej slov pozorovať už dnes. "Vidíme ich v podobe šikany, ponižovania a vysoko rozšíreného násilia v tínedžerských vzťahoch. Vidíme ich tiež v nebezpečne sa zvyšujúcej frekvencii najzávažnejších podôb násilia páchaného na ženách," dodala.



Zároveň poukázala na potrebu zásadne zmeniť prostredie, v ktorom vychovávame ďalšie generácie detí a mladých ľudí. "Pretože inak netoleranciu, povýšenectvo či agresiu budú reprodukovať ako niečo normálne aj vo svojich vlastných vzťahoch," zdôraznila. Celá politická reprezentácia by mala podľa prezidentky nastavovať parametre komunikácie medzi ľuďmi tak, aby podporovali dôveru a vzájomný rešpekt. Nie nenávisť a agresivitu.