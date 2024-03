Čaputová: EÚ by mohla uplatniť podmienenosť fondov

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico podľa prezidentky Zuzany Čaputovej testuje na Slovensku "limity demokracie". Robí to snahou o zmenu Trestného zákona, útokmi na Ústavný súd a tlakom na médiá a mimovládne organizácie, povedala prezidentka v rozhovore pre britský denník Financial Times (FT) zverejnenom v nedeľu. Informuje o tom TASR.



Čaputová kritizovala Fica za to, že podľa nej oslabuje na Slovensku právny štát a obracia sa k Rusku. "Slovensko je v týchto dňoch často prirovnávané k Maďarsku a vyzerá to, že (Ficova) vláda sa Maďarskom nejako inšpirovala," uviedla prezidentka.



Zároveň sa vyjadrila aj k nedávnemu stretnutiu slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom na okraj diplomatického fóra v Turecku. Podľa Čaputovej toto stretnutie Slovensko nepriblížilo k mieru, naopak, ešte viac ho vzdialilo od svojich partnerov a spojencov.



Prezidentka okrem toho vyjadrila znepokojenie nad Ficovou domácou politikou, ktorá by podľa nej mohla viesť k podobným sporom ohľadom právneho štátu s Bruselom, aké malo i Poľsko a Maďarsko. FT tieto obavy prezidentky spája najmä s nedávnou novelou Trestného zákona, ktorá ruší Úrad špeciálnej prokuratúry a znižuje tresty za korupciu a iné zločiny.



"Rovnako ako pri všetkých ostatných krajinách EÚ, ak príde k vážnemu porušeniu právneho štátu na Slovensku, mala by byť uplatnená podmienenosť financovania z EÚ," cituje FT Čaputovú.



Prezidentka poslala novelu Trestného zákona v polovici februára na posúdenie Ústavnému súdu, ktorý pozastavil niektoré jej časti. Fico následne vyzval na odstúpenie predsedu Ústavného súdu pre únik informácií médiám a uviedol, že by ho mal odvolať budúci prezident.



Takéto vyjadrenia však Čaputová považuje za "absolútne neprijateľné a nezodpovedné", pretože podľa nej spochybňujú nezávislosť Ústavného súdu. "Myslím si, že sú tu testované limity demokracie," upozornila.