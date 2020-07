Čaputová: Ak štát očakáva disciplínu občanov, musí ukázať pripravenosť

Bratislava 1. júla (TASR) – Ak štát očakáva aj v druhej fáze šírenia nového koronavírusu disciplínu občanov, musí ukázať svoju pripravenosť. Pridať musí minimálne v oblasti zvyšovania kapacít a prehodnotení testovaných cieľových skupín. Problémom je tiež stále absentujúci nadrezortný riadiaci orgán. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová po stredajšom stretnutí s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO), lekármi, epidemiológmi a ďalšími odborníkmi.



"Zhodli sme sa, že v prvej fáze sa nám podarilo situáciu zvládnuť vďaka disciplíne ľudí a rýchlej reakcii štátu v podobe prijímaných prísnych opatrení. Ak dnes očakávame podobnú disciplínu občanov, potrebujeme zároveň ukázať aj pripravenosť štátu," uvádza prezidentka na sociálnej sieti.







Diskusia podľa nej ukázala, že je potrebné zvyšovať kapacity, a to jednak zamestnancov úradov verejného zdravotníctva, ako aj samotného testovania, ktoré doteraz zabezpečovali hlavne dobrovoľníci a študenti medicíny. Treba tiež zvážiť prehodnotenie cieľových skupín, ktoré je potrebné testovať. "Či už ide o potenciálnych šíriteľov vírusu vracajúcich sa zo zahraničia, ale tiež rizikových skupín doma a ľudí prvého kontaktu, ktorých potrebujeme najviac uchrániť," podotkla Čaputová.



Poukázala taktiež na absenciu nadrezortného riadiaceho orgánu, ktorý dokáže zadávať úlohy, usmerňovať a zároveň aj kontrolovať vykonateľnosť prijímaných rozhodnutí na celoštátnej úrovni. "Jeho vznik by mal byť súčasťou pandemického plánu a jeho prijatie považujem po dnešnej diskusii za veľmi naliehavé," zdôraznila.