Čaputová: Akademici si musia so situáciou na FIIT STU poradiť zákonne

Bratislava 14. júla (TASR) - Akademická obec si musí so vzniknutou situáciou na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) poradiť kultúrne, transparentne, zákonne a v prospech študentov. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí so študentmi z fakulty. Zároveň sa obracia na všetkých zainteresovaných, aby "zhodnotili svoj možný vklad k vyriešeniu vzniknutej situácie na fakulte".



Akademická pôda musí podľa nej byť vzorom najvyšších štandardov. "Akademické slobody plne rešpektujem, avšak aj tieto musia byť využívané spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami demokracie a právnym poriadkom. Preto aj dianie na fakulte vzbudzuje legitímny záujem širšej verejnosti a zároveň je aj predmetom súdneho prieskumu," povedala Čaputová. Pokračuje, že zainteresovaní ľudia by svojimi rozhodnutiami mali urobiť všetko pre to, aby sa študenti po prázdninách vrátili do školy bez obáv.



Na odchod sa okrem ďalších pedagógov chystajú aj mnohí študenti. Dôvodom je, že aj napriek postojom akademických funkcionárov nevidia skorú perspektívu na zlepšenie situácie na fakulte. Pripomenula, že v porovnaní s inými krajinami niekoľkonásobne viac slovenských študentov študuje v zahraničí. "Nebolo by dobré, ak by sa ich rady rozšírili aj v dôsledku diania na tejto fakulte," podotkla hlava štátu.



"Súčasná situácia na fakulte nie je len krátkou epizódou v živote fakulty. Študentom môže negatívne ovplyvniť ich budúci profesijný rast a pracovnú perspektívu. Takto riskovať osud mladých šikovných ľudí na prahu ich pracovnej kariéry si už nemôžeme dovoliť," povedala prezidentka.



Spory na fakulte sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU či takmer tri desiatky odchádzajúcich zamestnancov fakulty. Dekana FIIT Ivana Kotuliaka v pondelok (13. 7.) zostal vo funkcii po tom, čo sa ho Akademický senát STU pokúsil odvolať.