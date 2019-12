Čaputová: Bezdomovectvo sa môže týkať aj tých, ktorí na to nepomysleli

Bratislava 23. decembra (TASR) – Bezdomovectvo sa môže týkať mnohých ľudí, ktorí by na to nikdy ani nepomysleli. Po pondelkovej návšteve denného centra pre ľudí bez domova Domec v Bratislave na to upozornila prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že téma úzko súvisí s problémom nedostatku bytov na Slovensku. "Do budúcna je potrebné sa postarať o dostatok nájomných bytov pre mladú generáciu," povedala.



Pre ľudí bez domova je podľa prezidentky potrebné vyriešiť trvalé bývanie. Aj prax zo zahraničia podľa jej slov ukazuje, že keď sa zabezpečí pre týchto ľudí bývanie, dokáže sa riešiť aj ich sociálna a z zdravotná situácia. "Máme v porovnaní s európskym priemerom nižší počet bytov na počet obyvateľov. Máme aj byty, ktorých technický stav neposkytuje pocit bezpečia. To je otázka, ktorú treba z dlhodobého hľadiska riešiť, najmä prostredníctvom nájomných bytov," skonštatovala Čaputová.



V nízkoprahovom dennom a integračnom centre pre ľudí bez domova Domec, ktoré na Mýtnej ulici v Bratislave prevádzkuje občianske združenie (OZ) Vagus, si prezidentka prišla nielen prezrieť zariadenie, ale sa aj zúčastnila slávnostného obeda a ľuďom bez domova rozdávala polievku a porozprávala sa s nimi. "Reagovali veľmi milo a príjemne. Nie som prvýkrát v takomto zariadení, ale vždy je to silný zážitok, lebo ide o ľudské osudy, každé jedny oči sú životným príbehom. Vďaka patrí ľuďom, ktorí takéto zariadenia prevádzkujú, nemajú to jednoduché, no robia to zo srdca a pomáhajú radi," podotkla hlava štátu.



Výkonná riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová ocenila, že prezidentka prišla ich zariadenie navštíviť vo vianočnom čase. Ako tvrdí, vianočné sviatky sú pre ľudí bez domova náročnejšie, lebo v spoločnosti sa hovorí viac o rodine, o tom, ako kto a kde cestuje za rodinou, o štedrej večeri, stromčeku a darčekoch. "Pre veľa z nich je to nedosiahnuteľná vec. Preto aj my máme v dennom centre v pondelok a utorok (24. 12.) slávnostný obed," povedala.



Kárová odporúča, aby boli ľudia všímavejší, prihovorili sa niekomu osamelému, ako sa má a či niečo potrebuje. Ak niekto leží na zemi, treba podľa nej zistiť, či je v poriadku a ak nereaguje, je potrebné zavolať zdravotných záchranárov.



V prípade bezdomovectva podľa Károvej chýba na Slovensku systém prevencie, ktorý by zachytával ľudí predtým, než sa ocitnú na ulici. Ako tvrdí, riešiť treba aj situáciu so samotnými ľuďmi bez domova. V Bratislave je ich podľa odhadov 4000 až 4500. "Dôležitá vec je aj cenovo dostupné bývanie, mestské nájomné byty, ktoré v Bratislave i na celom Slovensku veľmi chýbajú. Treba začať na všetkých týchto troch oblastiach pracovať rovnako a ideálne naraz," povedala.



Pomôcť môže verejnosť aj tým, že bude reagovať na výzvy na zber šatstva alebo hygienických potrieb, ľudia sa môžu stať dobrovoľníkmi alebo pravidelnými darcami.