Biden na summite NATO ocenil pokrok Slovenska, uviedla prezidentka

Brusel 14. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden ocenil pokrok, ktorý Slovenská republika v poslednom čase dosiahla. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení summitu EÚ v Bruseli, kde sa prvýkrát osobne stretla s novým šéfom administratívy USA.



Prezidentka pripomenula, že summit je okrem oficiálnych rokovaní dobrou príležitosťou aj na rôzne bilaterálne rozhovory lídrov, pričom ocenila, že sa jej podarilo hovoriť s Joeom Bidenom.



"Hovorili sme o dôležitosti hodnôt, ktoré nás spájajú a ktoré zdieľame. Sú to hodnoty demokracie a právneho štátu. Informovala som ho o reformách, ktoré sa na Slovensku konajú a Biden ocenil pokrok, ktorý Slovenská republika dosiahla," opísala Čaputová uvedené stretnutie.



Celková atmosféra rokovaní summitu bola podľa nej veľmi dobrá, pričom viacerí jej kolegovia ocenili, že Biden neodišiel hneď po svojom vystúpení, ale so záujmom si vypočul aj príhovory ostatných lídrov.



"Bolo viackrát zdôraznené, že jeho (Bidenovo) zvolenie je zároveň aj návrat k hodnotám, ktoré on osobne predstavuje a je to aj predpoklad upevnenia vzťahov v rámci Severoatlantickej aliancie," uviedla Čaputová.







