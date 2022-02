Čaputová: Čelíme novej bezpečnostnej situácii, musíme na to reagovať

Bratislava 25. februára (TASR) – V Európe i vo svete čelíme podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej novej bezpečnostnej situácii, na ktorú je potrebné reagovať jasným signálom obrany a ochrany občanov i suverénnych krajín pred prípadnou agresiou. Hlava štátu to vyhlásila pred odletom na mimoriadny samit lídrov Severoatlantickej aliancie.



Čaputová zároveň uviedla, že nové sankcie proti Rusku nie sú dostatočné a je potrebné pokračovať v dialógu, aby vojenské útoky prestali, a pokiaľ je to možné, aby sa pri rokovacom stole dosiahol mier.







"Za posledné hodiny vidíme, že situácia na Ukrajine sa zhoršuje. Dochádza k útokom na civilistov. Objektom vojenských útokov sa stal aj Kyjev. V médiách čítame o zásahoch proti deťom, na nemocnice a iné civilné objekty. Vyplýva z toho, že ruský prezident Vladimir Putin je nekompromisný, nič ho nezastaví," skonštatovala prezidentka.



Ako podotkla, dochádza k bezprecedentnému útoku, aký sme v novodobých dejinách v Európe po druhej svetovej vojne nezažili. Na mimoriadnom samite lídrov NATO sa preto podľa jej slov budú zaoberať novou bezpečnostnou situáciou. "Situácia je novou pre všetkých, Putin útočí a my sa chceme efektívne brániť," uviedla.



Prezidentka bude v piatok prostredníctvom online rokovania zastupovať Slovensko na mimoriadnom samite lídrov Severoatlantickej aliancie. K online rokovaniu sa prezidentka pripojí z Varšavy spolu s ďalšími lídrami štátov východného krídla NATO, tzv. Bukureštskej deviatky (B9). Jej členmi sú okrem Slovenska aj Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.