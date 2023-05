Čaputová: Členstvo v EÚ prináša Slovensku mnohé benefity i investície

Bratislava 1. mája (TASR) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) prináša Slovensku mnohé praktické benefity aj miliardové investície. Pri príležitosti pondelňajšieho 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"To najdôležitejšie je nevyčísliteľné. Sme súčasťou jedného z najúspešnejších mierových projektov v dejinách, ktorý stáročia konfliktov vystriedal za spoluprácu, obchod, voľný pohyb a najmä slobodu a demokraciu," povedala.



Hlava štátu skonštatovala, že nemusíme bezvýhradne súhlasiť so všetkým, no podstatné je, že EÚ spolutvoríme a sedíme za stolom ako rovnoprávny člen. "Máme možnosť hlasovať, vetovať, navrhovať a vyjednávať o podobe našej spoločnej budúcnosti," dodala.



Na Slovensku si pripomíname Deň pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ od roku 2011. Do 15-člennej EÚ vstúpilo 1. mája 2004 v rámci jej dovtedy najväčšieho rozširovanie desať nových krajín. Okrem Slovenska aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.