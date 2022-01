Čaputová deklarovala podporu zlepšeniu podmienok záchranných zložiek

Bratislava 19. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová deklarovala podporu zlepšovaniu postavenia a podmienok pre záchranné zložky štátu. Uviedla to pri prijatí zástupcov polície, hasičov a záchranárov, horských záchranárov i Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Prezident komory František Majerský v tejto súvislosti vyzval kompetentné orgány, aby zlepšovali podmienky záchranných zložiek vždy, keď na to budú mať príležitosť, nielen z dôvodu pandémie.



"Práca policajta, hasiča, zdravotného či horského záchranára sa nedá vykonávať ako desiatky iných zamestnaní, vyžaduje si mimoriadne nasadenie a odhodlanie pomáhať ľuďom," zdôraznila hlava štátu s tým, že musia dodržiavať prísne etické štandardy a často obetovať aj svoje súkromie či osobné pohodlie. Spoločnosť im podľa nej dlhuje nielen morálnu vďaku, ale aj lepšie pracovné podmienky a finančné ohodnotenie. "Plne sa stotožňujem a budem podporovať každý krok nasmerovaný k zlepšeniu vášho postavenia," deklarovala.







Prezidentka skonštatovala, že pandémia postavila ochranu životov do centra záujmu. "Pri nesprávnych rozhodnutiach nás občanov musíte v konečnom dôsledku pomáhať chrániť a zachraňovať opäť iba vy," podotkla s tým, že po dvoch rokoch pandémie na nich padla aj ťarcha spoločnosti, ktorá sa nedokázala zachovať zodpovednejšie, konštruktívnejšie a súdržnejšie. Záchranné a bezpečnostné zložky podľa nej museli v uplynulom čase čeliť nielen negatívnym útokom, ale aj väčšiemu tlaku.







Šéf komory zdravotníckych záchranárov označil uplynulý rok za náročný, pričom počas neho čelili nielen pandémii, ale aj individuálnym ľudským tragédiám. "Žijeme zvláštnu dobu, ktorá prináša rozpory a rozdelenia, delí spoločnosť, možno niekedy aj našu záchranársku komunitu," uviedol s tým, že nik z nich nepochybuje o svojom poslaní pomáhať ľuďom bez rozdielu. Poďakoval sa kolegom za vysoké nasadenie a vyzval kompetentné orgány na zlepšovanie ich podmienok. "Nie z dôvodu pandémie, nielen raz a nie teraz, lebo včera bolo možno neskoro. Spravte to, prosím, vždy, keď bude príležitosť, veľkými rozhodnutiami, ale aj malými gestami," povedal. Poukázal i na fakt, že sami sú živiteľmi rodín a svojou profesionálnou prácou sa snažia ukázať ľuďom "obyčajnú ľudskú človečinu".







Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po rokovaní vlády reagoval, že rokovania o zvyšovaní platov v záchranných zložkách sa neustále uskutočňujú. "Upozorňujem veľmi často na to, že je potrebné túto otázku riešiť," povedal novinárom. Nevedel povedať, nakoľko je to reálne v rámci finančných možností.