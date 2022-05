Čaputová: Demokratický svet vzhliada k statočnosti ukrajinského ľudu

Kyjev 31. mája (TASR) - Celý demokratický svet vzhliada k odvahe a statočnosti ukrajinského ľudu a ukážkovému líderstvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V utorok to uviedla prezidenta SR Zuzana Čaputová na spoločnej tlačovej konferencii so svojím ukrajinským náprotivkom.



Čaputová ocenila, že sa mohla v parlamente prihovoriť demokraticky zvoleným zástupcom ukrajinského ľudu. "Keby išli plány ruského prezidenta Vladimira Putina podľa jeho očakávaní, dnes by bola v Kyjeve bábková vláda pod réžiou Kremľa. Našťastie to tak nie je," povedala.



"Pozícia Slovenskej republiky je pevná a jasná od samého začiatku vojny. SR podporuje Ukrajinu humanitárne, politicky, ale aj vojensky," pokračovala Čaputová.



Podľa jej slov je správne podporovať Kyjev aj vojensky, pretože vedie spravodlivú a obrannú vojnu. "Je nám jasné, že iba potraviny, lieky, alebo hygienické potreby vám nemôžu pomôcť zastaviť agresiu."



Čaputová uviedla, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú kandidátsky status Ukrajiny, pokiaľ ide o jej členstvo v EÚ.



Zelenskyj poďakoval Čaputovej za návštevu, produktívne rokovania a tiež za úprimné slová podpory, ktoré predniesla v ukrajinskom parlamente. Spresnil, že témou spoločných rokovaní bola potreba nastolenia mieru, obrana, ekonomika i posilnenie sankčného balíka proti Rusku.



Obaja prezidenti sa zhodli, že mier na Ukrajine a v celej Európe je možný len na základe úplného obnovenia územnej celistvosti Ukrajiny, poznamenal Zelenskyj.



"Sme vďační za podporu Slovenska pri príprave nových ciest a možností pre vývoz produktov i iných kritických potrieb pre Ukrajinu," povedal Zelenskyj. "Som vďačný za to, ako sa správate k našim občanom a som si istý, že spoločne urobíme všetko pre to, aby sa naši občania čo najrýchlejšie mohli vrátiť domov," dodal.



Slovenská prezidentka v utorok rokovala aj s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom. "Slovensko plne podporuje Ukrajinu na ceste do EÚ... Spoločne zvíťazíme!" napísal Šmyhal v príspevku na sociálnej sieti Twitter po stretnutí s Čaputovou.