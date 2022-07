Čaputová: Deň ekologického dlhu ukazuje rast našich nárokov na zdroje

Bratislava 28. júla (TASR) - Earth Overshoot Day, teda deň, od ktorého ľudia žijú na ekologický dlh, prichádza každý rok skôr. Ukazuje, ako stále rastú nároky ľudí na obmedzené zdroje Zeme. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Ak by sa všade na svete žilo podobným štýlom ako na Slovensku, pripadol by tento deň dokonca už na 3. máj," poukázala hlava štátu. Zároveň dodala, že ak máme zvrátiť klimatickú krízu či krízu biodiverzity, musíme tento trend zastaviť.



Čaputová podľa vlastných slov podporuje riešenie politicky aj konkrétnymi krokmi. Pripomenula, že prezidentská kancelária chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030. Projekt Prezidentská zelená pečať bude oceňovať znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. V auguste sa tiež uskutoční Letná škola klimatických lídrov pre študentov, ktorí sa angažujú v tejto oblasti.



Svet žije od 28. júla na ekologický dlh. Je to deň, keď ľudstvo spotrebovalo viac prírodných zdrojov, ako dokáže planéta v priebehu roka obnoviť. Na Slovensku nastal tento deň 3. mája