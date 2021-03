Čaputová diskutovala s Kolíkovou aj o aktuálnych politických otázkach

Bratislava 10. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v utorok (9. 3.) šéfku rezortu spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Ministerka ju mala okrem iného informovať aj o aktuálnych politických otázkach. TASR to potvrdil hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla doplnil, že Kolíková pravidelne informuje prezidentku o justičnej reforme. "Aktuálne je to napríklad o sfunkčnení Najvyššieho správneho súdu, Úradu pre správu zaisteného majetku, ako aj o ďalšom postupe v súvislosti so súdnou mapou, v nadväznosti na ukončenie pripomienkovania legislatívnych návrhov týkajúcich sa súdnej mapy," spresnil.